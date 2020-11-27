Felçli eşine bebek gibi bakıyor - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde Fatma Mumcu, felç geçiren 30 yıllık eşine bebek gibi bakıyor.

Kozan'da daha önce pazarcılık yapan ve geçirdiği inme nedeni ile yatağa bağımlı kalan Caner Mumcu'nun (57) eşi Fatma Mumcu, 30 yıllık eşine tüm imkansızlıklarına rağmen bebek gibi bakıyor. Eşinin geçen yıl inme geçirmesi üzerine yüzde 72 engelli kaldığını ve sağ tarafının felç kalması nedeniyle zor günler yaşadığını kaydeden Mumcu, eşinin yeniden tedavi görerek eski günlerine kavuşmasını istiyor.

Evliliğin fedakarlık gerektirdiğini kaydeden Fatma Mumcu, aynı durumda kendinin olması halinde eşinin de ona aynı fedakarlıkta bakacağını söyledi.

Eşinin evin içinde çok sıkıldığını ve onun bu haline çok üzüldüğünü söyleyen Fatma Mumcu manuel engelli sandalyeyi eşinin bir kolunun tutmaması nedeniyle kullanamadığını belirterek akülü sandalye ile hayat şartlarının biraz daha kolaylaşacağını ama asıl zorluğun uzanacak bir destek ile iyi bir fizik tedavi olduğunu söyledi.

Birbirlerini çok sevdiklerini gözyaşları içinde aktaran Mumcu çiftinin tek hayali eski günlere dönmek.

Eşi için evin duvarına kendi imkanları ile fizik tedavide gördüğü kol kası çalışma sistemini kuran Fatma Mumcu, eşinin ihtiyaçlarını karşılarken çok zorlandığını söyledi. Mumcu, "30 yıllık evliyim dört çocuğumuz var. Biri okuyor bir kızım evli diğer çocuklarım iş bulursa çalışıyor. Geçen yıl felç geçirdi. Bir anda oldu. Damar tıkanıklığından inme geçirdi. 1 ay yakın hastanede yattı ilaç tedavisi verildi. Onu kaldırıp indirmekte, tuvalete götürmekte zorlanıyorum. Eskiden gezip dolaşırdık. Pikniğe gezmeye giderdik. Üzülüyor ağlıyor, ben de onunla birlikte üzülüyorum. Elimizden bir şey gelmiyor" dedi.

Eşini çok sevdiğini söyleyen Caner Mumcu da yeniden yürümek istediğini söyledi.

(İHA)