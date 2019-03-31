Felçli Haliyle Oy Kullanmaya Geldi

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık ekipleri ile Hakkari Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, sandık başına gidemeyen vatandaşların yardımına koştu.

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık ekipleri ile Hakkari Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, sandık başına gidemeyen vatandaşların yardımına koştu.



Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık ekipleri ile Hakkari Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimine daha önceden yatalak olduklarını bildiren vatandaşları ambulanslarla evlerinden alınarak sandık başına kadar götürüp, ardından tekrar evlerine bırakıyor. Ekipler, Berçelan Mahallesi'nde ikamet eden ve bir süredir hastanede kısmi felç rahatsızlığından dolayı yatmakta olan 53 yaşındaki Şükrü Kansu isimli vatandaşı ambulansla hastaneden alarak sandık başına götürdü. Sağlık ekiplerinin yardımıyla oyunu kullanacağı Şehit Çetin Deniz İlkokulunun zemin katına sedyeyle taşınan felçli hasta, sıraların üzerine uzatılarak kardeşinin yardımıyla perde arkasında oyunu kullandı.



Sandık görevlilerinin de yardımıyla oyunu kullanan yatalak hasta, zarfı mühürlü sandığa attıktan sonra ekipler tarafından tekrar ambulansla evine götürüldü. - HAKKARİ

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