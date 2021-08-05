Felçli hasta, evde bakım hizmetiyle yeniden yürümeye başladı - Son Dakika

Felçli hasta, evde bakım hizmetiyle yeniden yürümeye başladı

- Mersin'de geçen yıl beynine pıhtı atması sonucunda sağ tarafı felç olan Arif Güraltay, Büyükşehir Belediyesinin evde bakım ekiplerinin çabasıyla yeniden yürümeye başladı

MERSİN - Mersin'de geçen yıl beynine pıhtı atması sonucunda sağ tarafı felç olan Arif Güraltay, Büyükşehir Belediyesinin evde bakım ekiplerinin çabasıyla yeniden yürümeye başladı. Güraltay, 8 aylık fizik tedavi sonrasında aktif hareketi olmasa da artık yemeğini kendisi yiyebiliyor ve merdiven çıkabiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, Evde Sağlık, Bakım ve Destek Hizmetleri ile hastalara umut olmaya devam ediyor. Büyükşehir'in yüzünü güldürdüğü hastalardan biri de Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesinde yaşayan Arif Güraltay oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında beynine pıhtı atması sonucu vücudunun sağ tarafı felçli kalan Güraltay, yatağa bağımlı hale geldi. Güraltay'a ücretli tedavi imkanı sunamayan aile bireyleri, araştırmalar sonucu Büyükşehir Belediyesinin sunduğu hizmetlerden haberdar oldu ve Kasım 2020'de başvuruda bulundu. Güraltay'ın sağlık taramalarını yapan ve tedavi sürecini planlayan fizyoterapistler, nörolojik rehabilitasyon kapsamında elektro terapi, denge ve koordinasyon gibi egzersizler uyguladı. Uygulanan tedavilerin sonuç vermesiyle Arif Güraltay artık yemeğini kendisi yiyebiliyor, yürüyebiliyor ve merdiven çıkabiliyor.

"Arif Bey tamamen yatağa bağımlı durumdaydı, su içmekte bile zorlanıyordu"

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinde fizyoterapist olarak görev yapan Bengü Su Gürler, Arif Güraltay'ın tedavi süreci hakkında bilgi verdi. Gürler, "Kasım ayından bugüne kadar Arif Bey'le nörolojik rehabilitasyon kapsamında; yatak içinde egzersizler, elektro terapi, sonra ayaklanmaya başladığında yürüme egzersizleri, denge ve koordinasyon egzersizleri, hatta son aşamalarda merdivenden inip çıkma gibi bir sürü nörolojik rehabilitasyon kapsamında egzersizlerimizle tedavimize devam ettik" dedi.

Güraltay'ın tedavi öncesi kendi kendine su bile içemediğini ifade eden Gürler, "İlk başlarda Arif Bey tamamen yatağa bağımlı durumdaydı. Herhangi aktif bir hareketi yoktu, su içmekte bile zorlanıyordu. Şimdi Arif Bey'in de gayreti ile birlikte çok güzel bir yol aldık. Düzenli bir şekilde tedavimizi uyguladık, egzersizlerimizi yaptık. Dışarıda herhangi bir sağlık hizmetinden yararlanamayacak durumda olan bütün vatandaşlarımız gibi Arif Beyi de kendi ihtiyaçlarını kendisinin giderebileceği duruma getirdik. Yürüyüp kahvaltısını yapabilmesini, yemeğini yiyebilmesini, üzerini giyebilmesini, ev içinde, ev dışında aktivitelerini gerçekleştirecek duruma gelmesini sağladık" diye konuştu.

"Hiçbir hareketi yapamazken şu hale geldim"

Hastalık süreci ile tedavi süreci sonrasındaki durumunu kıyaslayan Arif Güraltay da aldığı hizmetten son derece memnun. Güraltay, yaşadığı zorlu süreci anlatarak, "Bir gece aniden banyoda kendimi kaybettim, oraya yığıldım kaldım, ondan sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra hastaneye götürmüşler, orada tedavi ettiler. Sağ olsun sonra belediye benimle ilgilendi ve ben şu güne geldiğimde çok büyük faydasını gördüm. Bayağı bir ilgilendiler, her türlü hareketi yaptırdılar ve hiç böyle yürümezken, hiçbir hareketi yapamazken şu hale geldim" ifadelerini kullandı.

"Bugünkü duruma gelmemde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çok faydası oldu"

Büyükşehir Belediyesinden aldığı hizmet sayesinde yeniden hareket edebildiğini ifade eden Güraltay, şunları söyledi:

"Bugünkü duruma gelmemde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çok faydası oldu ve büyük bir başarı gösterdiler. Yaptıkları hareketlerin insan vücudunda çok büyük etkileri var. Artık kahvaltı yapmaya kendim geliyorum, kahvaltımı ediyorum. Merdivenden dışarıya çıkıyorum. Bunu da Bengü Su Hanımla yaptık. Geldi, gördü, kendisi de tebrik etti ve daha da ileriye gidiyoruz, gideceğimizi de söylüyor. Ben yatakta yatarken şimdi merdiven bile çıkabiliyorum. Belediyenin hizmetinden memnunum. Onun için her zaman belediye başkanına teşekkür ediyorum. Yaptığı şeylerin doğru olduğunu söylüyorum. Bu hizmet güzel bir hizmet, çok memnunum.