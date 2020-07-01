Felçli hasta Lokman Hekim'de sağlığına kavuştu - Son Dakika

Felçli hasta Lokman Hekim'de sağlığına kavuştu

Felçli hasta Lokman Hekim'de sağlığına kavuştu VAN – Ağrı'nın Patnos ilçesinde şah damarlarının tıkanması sonucu felç olan Dilaver Pilbas isimli hasta, Lokman Hekim Van Hastanesinde geçirdiği başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Felçli hasta Lokman Hekim'de sağlığına kavuştu

Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı?
Son dakika: İki gün önce indirim yapılan benzin ve motorine bugün de zam geldi
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil


VAN – Ağrı'nın Patnos ilçesinde şah damarlarının tıkanması sonucu felç olan Dilaver Pilbas isimli hasta, Lokman Hekim Van Hastanesinde geçirdiği başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde ikamet eden Dilaver Pilbas isimli vatandaş, şah damarlarının tıkanması nedeniyle sol taraflı felç geçirdi. Sağlık sektöründe çalışan Pilbas, Patnos'ta yapılan ilk tetkiklerinin ardından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada şah damarlarından birinin yüzde 100, diğerinin ise yüzde 90 tıkalı olduğu tespit edilmesinin ardından Lokman Hekim Van Hastanesine sevki sağlanan Dilaver Pilbas, burada yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, Pilbas'ın hastaneye geldiğinde konuşamadığını ve yürüyemediğini ifade ederek, "Kolunu, bacağını oynatamıyordu. Biz üç ay önce ilk ameliyatını yaptık ve sağdaki şah damarını açtık. Sol taraf felç ama sebebi sağ taraftan kaynaklıydı. Daha sonra hastamıza bir takım ilaçlar verdik. Bu süreçte fizik tedavi gördü, yürümeye başladı ve konuşması düzeldi. Şu anda sol tarafta yüzde 90 tıkalı olan damarını da açtık. Bu hastamız, eğer hızlı hareket edip tam tıkalı olan sağdaki damarı açmasaydık, bugün çok zor durumda olacaktı. Hem felç durumu düzelmeyecek hem de yüzde 90 tıkalı damarını da tedavi ettiremeyecekti. Çok riskli bir durum olacaktı. Ama Allah'a şükür hastamız şimdi yürüyebiliyor ve konuşması düzeldi. 34 yıllık sağlık çalışanımızı taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Dilaver Tilbas isimli hasta ise Dr. Halil Hoca sayesinde kurtulduğunu ifade ederek, "Şu anda çok iyiyim. Çok şükür yürüyebiliyor, konuşabiliyorum. Halil Hocama teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Lokman Hekim, Patnos, Ağrı, Van, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Felçli hasta Lokman Hekim'de sağlığına kavuştu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:06 Son dakika: İki gün önce indirim yapılan benzin ve motorine bugün de zam geldi 15:41 Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm 15:37 Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil 15:33 En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini güllerle kaplattı 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi 13:05 İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi 12:37 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor 11:20 Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu 11:14 Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı 09:54 İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi 09:16 Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı?
16:17
Son dakika: İki gün önce indirim yapılan benzin ve motorine bugün de zam geldi
16:05
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
15:40
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
15:38
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil
15:37
En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini güllerle kaplattı
15:32
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
15:02
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
14:55
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
14:54
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 16:28:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Felçli hasta Lokman Hekim'de sağlığına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]