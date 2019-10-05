Felçli hastalar için yeni umut: Beyinle kontrol edilen yapay iskelet
15 dakika önce
Fransa'da araştırmacılar omurilik felcine çözüm olabilecek bir prototip robot üreterek tarihi bir başarıya imza attı.
Fransa'da araştırmacılar omurilik felcine çözüm olabilecek bir prototip robot üreterek tarihi bir başarıya imza attı. Felçli bir hasta düşünceleriyle yönlendirdiği yapay iskeletle yürümeyi başardı
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:03
Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 60'a yükseldi Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 50'ye çıktı Dans görüntüleriyle tepki çeken sünnet düğünü için 3 kişiye gözaltı kararı Tarım Kredi Kooperatifi, 15 olan mağaza sayısını 500'e çıkaracak