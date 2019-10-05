Son Dakika Haberleri: Felçli hastalar için yeni umut: Beyinle kontrol edilen yapay iskelet
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Felçli hastalar için yeni umut: Beyinle kontrol edilen yapay iskelet

15 dakika önce

Fransa'da araştırmacılar omurilik felcine çözüm olabilecek bir prototip robot üreterek tarihi bir başarıya imza attı.

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Fransa'da araştırmacılar omurilik felcine çözüm olabilecek bir prototip robot üreterek tarihi bir başarıya imza attı. Felçli bir hasta düşünceleriyle yönlendirdiği yapay iskeletle yürümeyi başardı

Felçli hastalar için yeni umut: Beyinle kontrol edilen yapay iskelet

Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:03 
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