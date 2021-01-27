Felçli kadın, 6 aydır özel eğitimli köpeğini arıyor - Son Dakika

Felçli kadın, 6 aydır özel eğitimli köpeğini arıyor

27.01.2021 11:29
Felçli kadın, 6 aydır özel eğitimli köpeğini arıyor, System.String[]

Felçli kadın, 6 aydır özel eğitimli köpeğini arıyor Vücudunun sağ tarafı felçli olan Suzan Polat: "Paşa, benim can yoldaşımdı.

Felçli kadın, 6 aydır özel eğitimli köpeğini arıyor

Vücudunun sağ tarafı felçli olan Suzan Polat: "Paşa, benim can yoldaşımdı. Marketime, eczaneme giderdi, evimde bana yardım eden bakıcımdı"

İZMİR - İzmir'de 2019 yılında geçirdiği bir ameliyat sonucu felç kalan ve vücudunun sağ tarafını kullanamadığı için bakıma ihtiyaç duyan Suzan Polat, can yoldaşı olan özel eğitimli köpeğini hırsızlara kaptırdı. Yaklaşık 6 aydır her yerde köpeği Paşa'yı arayan Polat, "Marketime, eczaneme giderdi, evimde bana yardım eden bakıcımdı. Onsuz nasıl yaşarım" diyerek köpeğini geri istedi.

Çiğli ilçesinde yaşayan Suzan Polat, yaklaşık 20 günlükken satın aldığı Japon Terrier cinsi köpeğine "Paşa" ismini verdi. Talihsiz bir ameliyat sonucu felç geçirdikten sonra kendisine hayat arkadaşı olan köpeği Paşa, geçen sene 23 Ağustos günü evinin önündeki bahçesinden çalındı. Olay gününü anlatan Polat, "Rutin kontrollerim için hastaneye gitmiştim. Eve döndüğümde bahçe kapımızın kırılmış olduğunu fark ettim. Köpeğimi de çevrede göremeyince çalınmış olduğunu anladım." dedi. Büyük üzüntü yaşayan Polat, olayla ilgili şikayetçi oldu. Özel eğitimli köpeğinin bulunması için yasal girişimlerde bulunan talihsiz kadın, bir yandan da hem mahallede hem sosyal medyada köpeğini aramaya başladı.

"O bana can yoldaşıydı "

Yaklaşık 6 aydır köpeğinden bir iz bulamayan Polat, "O benim kalp hastası olduğumu ve felç kalacağımı sanki anlamış gibi ameliyattan önceki 15 günlük süreçte sürekli benim sağ tarafıma yatmaya başlamıştı. Hatta ben hastaneye giderken gözlerinden damla damla yaş aktı sanki bana 'gitme' der gibiydi. O benim can yoldaşımdı. Eğitimli bir köpekti. Benim marketime, eczaneme giderdi, evimde bana yardım ederdi. Elbisesini giydirip, cebine para koyardım ve onu alışverişe gönderirdim. Paşaya yoldan geçmeyi, asansöre binmeyi ve manava gitmeyi öğretmiştim. Hatta misafir geldiğinde Paşa bana haber verirdi ve gelen misafirlerin elini öperdi. Aynı bir insan gibi yetiştirdim ben paşayı" diye konuştu.

Hastalık sürecince köpeğinin kendisine bakıcılık yaptığını anlayan talihsiz kadın, "Paşa olmadan ben hayatımı idame ettiremiyorum çünkü yardıma muhtacım. Onu kendi çocuğum gibi büyüttüm." diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Köpeğinin de kalp ve epilepsi hastası olduğunu belirten Polat, "Tedavisi devam ediyordu. Sağ yanağında et beni, kuyruğunda ise yağ bezesi vardı. Kısa bacaklı ve gri renkli bir Japon Terrier cinsiydi. Ben evladımı istiyorum, gören, duyan var ise ya da sokakta birisi bulduysa, hayrına bakıyorsa lütfen bana köpeğimi getirsin" dedi.

Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Felçli kadın, 6 aydır özel eğitimli köpeğini arıyor - Son Dakika


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