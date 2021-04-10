Felçli kadın ağıldan bozma barakada yaşamaya çalışıyor - Son Dakika

Felçli kadın ağıldan bozma barakada yaşamaya çalışıyor

10.04.2021 13:10
Felçli kadın ağıldan bozma barakada yaşamaya çalışıyor, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yatağa bağımlı, yüzde 95 engelli raporu olan Fatma Kırteke (56) koyun ağılından bozma, naylonlarla kapatılan, tuvaleti ve banyosu olmayan barakada 15 yaşındaki kızı ile birlikte yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yatağa bağımlı, yüzde 95 engelli raporu olan Fatma Kırteke (56) koyun ağılından bozma, naylonlarla kapatılan, tuvaleti ve banyosu olmayan barakada 15 yaşındaki kızı ile birlikte yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Güçlükle konuşabilen Fatma Kırteke, tedavisi için yardım beklediğini söyledi. Fatma Kırteke'nin kardeşi Nurettin Kırteke de, "Ablam bir süre fizik tedavi görse ayağa kalkıp kendi ihtiyaçlarını görebilecek" dedi.

Manavgat'ta yaşayan Fatma Kırteke, 13 yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra kimsesi olmadığı için o zaman yeni doğan kızıyla Çolaklı Mahallesi'ndeki erkek kardeşi Nurettin Kırteke'nin yanına sığındı. Fatma Kırteke kızıyla birlikte çobanlık yapan kardeşinin yanında koyun ağılından bozma naylonlarla kapatılan, tuvaleti ve banyosu olmayan, hijyen şartlarının bulunmadığı bir barakada yaşamını sürdürmeye çalıştı. Psikolojik sorunlar yaşayan Fatma Kırteke ardından önce şeker hastası oldu, daha sonra böbrekleri iflas etti ve astım rahatsızlığı geçirdi. Bu rahatsızlıkların tedavisi sırasında geçen yıl felç olan Fatma Kırteke, kardeşi tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaklaşık 20 günlük tedavinin ardından ayağa kalkan ve Manavgat'a dönen Fatma Kırteke'nin rahatsızlığı bu sene haziran ayında yeniden nüksetti. Koronavirüs salgını nedeniyle hasta nakil aracı ve ambulans bulunamadığı için Antalya'ya gidemeyen Fatma Kırteke, kardeşi Nurettin Kırteke tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaklaşık 2 ay süren tedavinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'nin pandemi hastanesi olması ve artan koronavirüs vakaları nedeniyle risk grubunda değerlendirilen Fatma Kırteke taburcu edildi.

TEMMUZ AYINDAN BERİ YATALAKÇoban ağılından bozma barakada yaklaşık 8 aydır yatalak vaziyette, 15 yaşındaki kızı, erkek kardeşi ve onun eşi ve çocukları tarafından bakılan Fatma Kırteke hayırseverlerden ve ilgili kurumlardan yardım bekliyor. Geçirdiği felç nedeniyle güçlükle konuşan Fatma Kırteke, rahatsızlığının kullandığı ilaçlardan kaynaklandığını, temmuz ayından beri yatalak halde olduğunu ve yardım beklediğini söyledi.'20 GÜN TEDAVİ OLDU VE AYAĞA KALKTI'Ablası Fatma Kırteke'nin, astım, şeker ve böbrek rahatsızlığı olduğunu, ayrıca psikolojik sorunlar yaşadığını söyleyen Nurettin Kırteke, "Ablam kullandığı ilaçlar nedeniyle bu duruma geldi. Geçen sene ilk rahatsızlık ortaya çıktığında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüm. Orada 20 gün tedavi oldu ve ayağa kalktı. Bu sene haziran ayında yeniden rahatsızlanınca ambulans bulamadım bu nedenle Antalya'ya götüremedim. Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdüm, 2 ay kadar hastanede kaldı" dedi.'FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİNDE TEDAVİYE İHTİYACI VAR'Koronavirüs salgını nedeniyle 2 ayın sonunda ablasının tedavisine evden devam edilmesine karar verildiğini söyleyen Nurettin Kırteke, "Ablamın aslında fizik tedavi ünitesinde tedaviye ihtiyacı var ama maalesef devlet hastanesinde koronavirüs nedeniyle kapalı. Özel hastanelere başvurdum bana 'biz yeşil kartlı hastayla neden uğraşalım' dediler. Bakmadılar. Ablam bir süre fizik tedavi görse ayağa kalkıp kendi ihtiyaçlarını görebilecek" diye konuştu.'ÇENESİNİ GÜÇLÜKLE OYNATIYOR'Ablası için devletin kendilerine 1650 lira bakım parası ve bezlerini verdiğini söyleyen Nurettin Kırteke, "Ablam çenesini güçlükle oynattığı için katı yiyecekler yiyemiyor. Ona mama veriyoruz. Mama alamadığımız zamanlar çorba veriyoruz. Katı yiyecek olursa da ağzımızda yumuşatıp öyle veriyoruz" dedi.

Kendisinin 27 yıldır koyun çobanlığı yaptığını belirten Nurettin Kırteke, ağılın bulunduğu arazinin de kendisinin olmadığını, kiralık olduğunu söyledi.


Felçli kadın ağıldan bozma barakada yaşamaya çalışıyor
Felçli kadın ağıldan bozma barakada yaşamaya çalışıyor
Felçli kadın ağıldan bozma barakada yaşamaya çalışıyor
Felçli kadın ağıldan bozma barakada yaşamaya çalışıyor
Felçli kadın ağıldan bozma barakada yaşamaya çalışıyor
Felçli kadın ağıldan bozma barakada yaşamaya çalışıyor

Koronavirüs, Manavgat, Engelli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Felçli kadın ağıldan bozma barakada yaşamaya çalışıyor - Son Dakika


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