Son dakika haberi! Felçli kızlarını savaş bölgesinden çıkaran aile, oğullarını geride bırakmak zorunda kaldı - Son Dakika

Felçli kızlarının tedavisini sağlıklı şekilde sürdürebilmek için Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalan Teke ailesi, yasalar gereği ülkeden ayrılamayan oğullarını geride bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Uzun yıllardır Lviv kentinde yaşayan Teke ailesi, savaşın başlamasının ardından zor günler geçirmeye başladı.

Bahattin Teke ve Ukraynalı eşi Vita Teke, sağlık hizmetlerinin kesintiye uğradığı kentte 7 yaşındaki felçli kızları Safiye'nin tedavisini yaptırmakta güçlük çekti, 9. kattaki evlerinden sığınağa inmede sıkıntı yaşadı.

Teke ailesi, 23 yaşındaki Ukrayna vatandaşı oğulları Mustafa için ilk başlarda Ukrayna'yı terk etmek istemese de saldırıların artması ve küçük kızlarının tedavilerinin devam edebilmesi adına zor bir karar alarak ülkeden ayrıldı.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Türkiye'ye gelen aile, sevinci ve hüznü bir arada yaşadı.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Bahattin Teke, AA muhabirine, canlarının yarısını Ukrayna'da bıraktıklarını söyledi.

Zor zamanlar geçirdiklerini anlatan Teke, "Siren sesleri nedeniyle çok tedirgin oluyorduk. Çocuğum rahatsız olduğu için 9. kattan sığınağa inmek çok zor oluyordu. Biz gelmeden önce evimizin yakınlarına 8 füze atıldı, evin yakınındaki havaalanına geldi." dedi.

"Büyük çocuğumuz orada kaldı"

Savaşın acı yüzünü gördüklerini belirten Teke şöyle devam etti:

"Eşim ve çocuğumu alıp geldim ama büyük bir canımızı da orada bıraktık. Büyük çocuğumuz orada kaldı. 23 yaşında olduğundan dolayı Ukrayna devleti çıkışlarına izin vermiyor. 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'dan çıkması yasak. Çocuğumuzu bırakmamak için gelmeye niyetimiz yoktu. Ancak oğlumuz 'Ben başımın çaresine bakarım.' dedi. Kız kardeşi felçli olduğu için onu düşündü öncelikle."

Vita Teke ise oğlunu geride bırakmanın hüznünü yaşadıklarını ifade etti.

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Teke şöyle konuştu:

"Çok zor günler yaşıyoruz. Küçük kızımız felçli ve çok hasta. Her zaman tedavisini yaptırmamız lazım. Ukrayna'da savaş nedeniyle hastaneye düzenli gidemiyorduk. Çünkü roketler düşüyordu yaşadığımız şehre. Çocuğumuzun felçli olması nedeniyle sürekli sığınağa dahi inemedik bazı günlerde, masa altında bekledik. Oğlum Ukrayna'da kaldı. Henüz cepheye gitmedi, şehirde bekliyor. Çok üzgünüz."

Teke ailesi, Ukrayna'ya dönene kadar İstanbul'daki evlerinde kalacak.