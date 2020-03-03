Felçli köpeği sahiplenmek için yüzlerce kilometre yol katetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Felçli köpeği sahiplenmek için yüzlerce kilometre yol katetti - Son Dakika

Felçli köpeği sahiplenmek için yüzlerce kilometre yol katetti

6 saat önce

Ankara'da yaşayan hayvansever Savaş Demir, araç çarpması sonucu felç olan köpeğin tedavisini üstlenmek amacıyla yüzlerce kilometre yol katedip Amasya'nın Suluova ilçesine geldi.

Felçli köpeği sahiplenmek için yüzlerce kilometre yol katetti, System.String[]

Ankara'da yaşayan hayvansever Savaş Demir, araç çarpması sonucu felç olan köpeğin tedavisini üstlenmek amacıyla yüzlerce kilometre yol katedip Amasya'nın Suluova ilçesine geldi.

Demir, yaralı bulunarak Suluova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirilen bir yaşındaki köpeğin durumundan, sosyal medya aracılığıyla haberdar oldu.

Merkezin yetkilileriyle iletişime geçen Demir, köpeği sahiplenmek için aracıyla 300 kilometreden fazla yol katederek Ankara'dan ilçeye geldi.

Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin birçok sokak köpeğini beslediğini, ayrıca üyesi olduğu dernek aracılığıyla da yaralı ve hasta hayvanların tedavisi için gönüllü çalıştığını söyledi.

Köpeği Ankara'da bir veteriner kliniğine götürüp tedavisiyle ilgileneceğini dile getiren Demir, "Amacımız bu yavruyu iyileştirmek. Onu kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Rehabilitasyon merkezinde görevli veteriner hekim Serkan Mutlu ise "Köpekte araç çarpması neticesinde kuyruk sokumuna yakın 2. ve 3. omurgasında ciddi bir açıklık ve kırıklık var, bel ve ayaklarında hiçbir refleks, hareket yok. Büyük ihtimalle fizik tedavi dahil herhangi bir tedavinin fayda etmeyeceğini düşünüyoruz. Kalıcı bir felç durumu var gibi. Şu durumda yapılacak tek şeyin bu yavru için protez olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Suluova, Amasya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rejim ve Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 10 ölü
Son Dakika: TSK, Esed'e ait bir savaş uçağını daha düşürdü Ali Babacan kuracağı partiye ilişkin tarih verdi: Parti programını birkaç hafta içinde bitireceğiz Yunanistan'a desteği giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 23:00:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Felçli köpeği sahiplenmek için yüzlerce kilometre yol katetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]