Felçli Kuzunun Süt Annesi Bir Köpek

Felçli kuzunun süt annesi bir köpek Felçli kuzunun üzerini battaniyeyle örtüp başının altına yastık koyuyorBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde sokak hayvanlarına barınak açan Fatma Şeren, felçli doğan kuzu yavrusuna bebek gibi bakıyor.

Felçli kuzunun süt annesi bir köpek

Felçli kuzunun üzerini battaniyeyle örtüp başının altına yastık koyuyor



BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde sokak hayvanlarına barınak açan Fatma Şeren, felçli doğan kuzu yavrusuna bebek gibi bakıyor. İki kedi yavrusunu emzirip büyüten Sosis isimli köpek, felçli kuzuyu da emziriyor.

Çiçekli köyü yakınlarında 2 bin 700 metre kare alana kurduğu hayvan barınağında 85 sahipsiz sokak köpeğine bakan hayvansever Fatma Şeren, bir ay önce felçli doğan kuzuyu sahiplendi. Fatma Şeren, dört ayağı doğuştan kötürüm olan Yıldız isimli kuzuya yürümesi için fizik tedavi uyguluyor. Bir bebek gibi bakılan Yıldız, üzerine battaniye serilip başını yastığa koyup uyuyor.

Yıldız'ın beslenmesi için inanılması güç bir olay yaşandı. İki yıl önce iki kedi yavrusunu emziren Sosis isimli köpek, kuzuyu da sahiplendi. Felçli kuzu acıktığında Sosis'i emiyor.

Fatma Şeren, "Yurt dışından destekli kredi ile sürü alanlar var. Yıldız o sürüde doğan bir kuzu. Sürü sahibi felçli doğan bu kuzuya bir hafta bakabildi. Daha sonra da bana getirdiler. Kliniğe yolladım. Yıldız'ın dört bacağının eklemlerinde bir gariplik var. Yani bacak lifleri ters çalışıyor. Ameliyat etseniz de yüzde 50 yürüme ihtimali var. Uzun bir zaman alsa da uğraşacağım. Çünkü bu şekilde felçli olan köpekleri yürüttüm. Tedavisine başladık. Şu anda aparat ve vitamin desteği ile biraz yürüyebiliyor. Ümit vermediler, ama biz ümitliyiz. İnşallah sağlıklı bir şekilde yürüyecek" dedi.

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