Felçli sanığın savunması evinde alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Felçli sanığın savunması evinde alındı - Son Dakika

Felçli sanığın savunması evinde alındı

6 saat önce

Siirt'te felçli sanığın savunması evinde alındı.

Felçli sanığın savunması evinde alındı, System.String[]

Siirt'te felçli sanığın savunması evinde alındı.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "özel belgede sahtecilik, banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık" suçlamasıyla G.A, M.S.D ve E.A'nın yargılandığı davada verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozuldu.

Yeniden yargılama sırasında sanık G.A'nın felçli olması nedeniyle adliyeye gelemeyeceğinin bildirilmesi üzerine hakim Burak Kılınçer, "naip hakim" tayin edildi.

Hakim Kılınçer ve beraberindeki görevliler, sanığın merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine giderek savunmasını aldı.

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:18 Kaynak: AA
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