Felçli tilkiyi yürüteçle "ayak"landırdılar - Son Dakika

Felçli tilkiyi yürüteçle "ayak"landırdılar

05.12.2020 14:39
Felçli tilkiyi yürüteçle

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezince bir hayvanseverin geliştirdiği yürüteç, felçli tilkiye takıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezince bir hayvanseverin geliştirdiği yürüteç, felçli tilkiye takıldı.

Kent kırsalında yaralı bulunan felçli tilki, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildi.

Merkezde bir hayvansever tarafından geliştirilen tekerlekli yürüteç takılan tilki, belli saatlerde dışarı çıkarılarak gezdiriliyor.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, bölgedeki bütün yaralı yaban hayvanlarının tedavilerini yaptıklarını söyledi.

Tedavileri uzun süren hayvanlara kreş hizmeti verdiklerini ifade eden Aslan, şunları belirtti:

"Bir köyümüzde yol kenarında trafik kazasına bağlı yaralanan bir tilki merkezimize getirildi. Yaptığımız muayenede bel omurlarında kırık tespit ettik. Genel durumu düzeltilmek üzere gerekli tedaviler yapıldı. Fakat arka ayakları felç olduğu için yürümesi zor. Bir ayağında da kopma ve kısalma olduğu görüldü. Tilkinin dışarda gezebilmesi için protez takılması önerildi. Biz de rehabilitasyon sürecinde bu yürüteci taktık. Tilki beli saatlerde çevrede gezebiliyor."

Yaralı hayvanları tedavi ettikten sonra doğaya saldıklarını anımsatan Aslan, "Bu tilki de yaralı olduğu için doğaya dönemeyecek. Onu misafir ettiğim sürece refahını üst seviyede tutup hayatını devam ettirmesini sağlayacağız. Genelde kedi ve köpeklere yürüteç takılıyor. Yaban hayvanlarında protez pek tercih edilmez. Yaşadığı sürece ona en iyi şekilde bakmayı amaçlıyoruz." dedi.

Rehabilitasyon, Yaban, Yyü, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Felçli tilkiyi yürüteçle 'ayak'landırdılar - Son Dakika


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