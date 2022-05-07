Felipe Mateos: "Avrupa'ya gitmeyi hak eden taraf olmak istiyoruz" - Son Dakika
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Felipe Mateos: "Avrupa'ya gitmeyi hak eden taraf olmak istiyoruz"

07.05.2022 21:55

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor'u 2-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da teknik sorumlu Felipe Mateos, "Önümüzde kupa maçı var. O maça hazırlanıyoruz.

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor'u 2-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da teknik sorumlu Felipe Mateos, "Önümüzde kupa maçı var. O maça hazırlanıyoruz. Şüphesiz bu galibiyet sahadaki işimizi kolaylaştırdı, bizi motive etti. 5'incinin de Avrupa'ya gideceği için bunu hak eden taraf olmak istiyoruz" dedi.

Aytemiz Alanyaspor, ligin 36. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor'un Teknik Sorumlusu Felipe Mateos, "Özellikle maçtan önce bahsetmiştik. Birbirine çok benzer 2 takımın mücadelesi oldu. Gerekse oyun ve taktiksel anlamda 2 takım birbirine çok benziyor. Biz daha iyi iş çıkarttık. Özellikle ilk 20-30 dakika oyunu domine ettik ve golü bulduk. Yediğimiz kontratakla 1-1 olması oyunun hikayesini değiştirdi. 2. golü bulabilseydik farklı bir hikaye olabilirdi. İkinci yarıda yaptığımız taktiksel ve oyuncu değişiklikleri galibiyeti getirdi. Takım arkadaşlarımızı tebrik etmek istiyorum. Önümüzde kupa maçı var. O maça hazırlanıyoruz. Şüphesiz bu galibiyet sahadaki işimizi kolaylaştırdı, bizi motive etti" diye konuştu.

"AVRUPA'YI HAK EDEN TARAF OLMAK İSTİYORUZ"

Takımın Avrupa kupalarına gitme ihtimalini de değerlendiren Mateos, "Hakemler sürekli kritik kararlar vermek zorunda. Bu maçta 3 kere onlara görev düştü. İşleri hiç kolay değil. Her 2 taraf içinde dengeyi sağlamak zorundalar. Avrupa kupalarına gitme umudu bizler için gurur verici. 5'incinin de Avrupa'ya gideceği için bunu hak eden taraf olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Umutcan İşledici - Süleyman Cenk İdaye - Zafer Şahin/İHA)

Felipe Mateos: Avrupa'ya gitmeyi hak eden taraf olmak istiyoruz
Felipe Mateos: Avrupa'ya gitmeyi hak eden taraf olmak istiyoruz
Felipe Mateos: Avrupa'ya gitmeyi hak eden taraf olmak istiyoruz
Felipe Mateos: Avrupa'ya gitmeyi hak eden taraf olmak istiyoruz

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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