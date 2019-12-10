Son Dakika Haberleri: Felipe Melo: "Fenerbahçe maçlarında şov yaptım"
Son Dakika Spor Felipe Melo: 'Fenerbahçe maçlarında şov yaptım' - Son Dakika Spor

Felipe Melo: "Fenerbahçe maçlarında şov yaptım"

6 saat önce

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, özel bir organizasyon için Türkiye'ye geldi.

Felipe Melo:

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, özel bir organizasyon için Türkiye'ye geldi. Brezilyalı yıldız, İstanbul'da havalimanında açıklamalar yaptı.


"TÜRK HALKINI ÇOK ÖZLEDİM"


İstanbul'u ve Galatasaray'ı özlediği belirten Felipe Melo, "Çok uzun süre önce buradan ayrıldım ve dönemedim. Tekrar burada olduğum için mutluyum. Çok özledim. Yalnızca Galatasaray taraftarı için değil, onların kalbimde yeri ama Türk halını çok özledim. Çay yok mu çay?" dedi.


G.SARAY'A DÖNECEK Mİ?


Türkiye'ye transfer olup olmayacağı sorusunu da yanıtlayan Brezilyalı futbolcu, "Galatasaray beni ödüllendirmek istedi. Stada gideceğim ve taraftarlarla buluşacağım. Bu benim için çok önemli. Şu an Palmeiras ile sözleşmem var. Gelecek ne gösterecek bilemeyiz. Ancak kalbimde her zaman Galatasaray var. Ne olacağını bilemeyiz" şeklinde konuştu.


"TEKRAR ŞAMPİYON OLACAĞIZ"


Felipe Melo sözlerini "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde şansı kalmamış olabilir ama Avrupa iddiası sürüyor. Başımızda Fatih Terim var. Fatih Terim'e güveniyoruz. Bu sezon Fatih Terim ile tekrar şampiyon olacağız." ifadeleriyle sürdürdü.


"F.BAHÇE MAÇLARINI HATIRLARSINIZ"


Fenerbahçe ile oynadığı maçlara da gönderme yapan Melo, "Fenerbahçe maçlarını iyi hatırlarsanız, ben çok şov yaptım. Artık şovu taraftarımızdan bekliyorum, artık onlar bizi ağırlayacak. En büyük Cimcom" dedi.


Galatasaray, Felipe Melo, Fenerbahçe, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:53 
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