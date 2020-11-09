Felipe Melo'nun Vasco da Gama maçında ayak bileği kırıldı

Brezilya Serie A'da Palmeiras'ın Vasco da Gama'yı mağlup ettiği maçta Felipe Melo, korkunç bir sakatlık yaşadı. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu, rakip oyuncuyla giriştiği top kapma mücadelesinde ayak bileğini kırdı.

Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun, Vasco da Gama maçında ayak bileği kırıldı. Palmeiras'ın deplasmanda Vasco da Gama'yı Luiz Adriano'nun olüyle 1-0 yendiği maçın 80. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Felip Melo'nun ayak bileği kırıldı. Acı içinde yerde kalan 37. yaşındaki futbolcu, sağlık görevlilerinin yardımıyla oyundan çıktı. SON DURUMUYLA İLGİLİ HENÜZ AÇIKLAMA YOK Brezilyalı futbolcu Felip Melo kenara gelmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli ismin sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Son Dakika

Sıcaklıklar düştü, Marmara bu haftayı yağışlı geçirecek

Yetiştirdiği 36.5 kiloluk dev kabakları, hiçbir ücret almadan hediye ediyor

Azerbaycanlı Profesörden Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Milli Kahraman adı verilsin

Senatör Graham: Trump yenilgiyi kabul ederse bir daha Cumhuriyetçi bir başkan seçilemez

Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı

Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi

İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı