Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'ye plaket - Son Dakika
Son Dakika Güncel Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'ye plaket - Son Dakika

Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'ye plaket

6 saat önce

Galatasaray, eski futbolcuları Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'ye MKE Ankaragücü maçı öncesinde kulübe sağladıkları katkılardan dolayı plaket verdi.

Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'ye plaket, System.String[]

Galatasaray, eski futbolcuları Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'ye MKE Ankaragücü maçı öncesinde kulübe sağladıkları katkılardan dolayı plaket verdi.

Galatasaray Spor Kulübü, eski futbolcuları Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'yi onurlandırdı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki MKE Ankaragücü maçı öncesinde Melo ve Ujfalusi'ye kulübe sağladıkları katkılardan dolayı plaket verildi. İki futbolcuya plaketlerini İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak takdim etti.

Brezilyalı futbolcu Felipe Melo 2011-2015 yılları, Çekyalı Tomas Ujfalusi de 2011-2013 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyip, şampiyonluklar yaşamıştı.

Melo ve Ujfalusi'ye yoğun ilgi gösteren taraftarlar, daha sonra tribünlere çağırdı. İki futbolcu taraftarların isteğini de kırmadı ve ortaya geçerek 3'lü çektirdi.

Öte yandan barkovizyondan Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'nin oynadıkları dönemden görüntüleri gösterildi.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:25 Kaynak: İHA
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