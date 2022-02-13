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Felipe Sanchez Mateos: "Her oyuncumuz bizler için önemli ve maça hazır" - Son Dakika

Felipe Sanchez Mateos: "Her oyuncumuz bizler için önemli ve maça hazır"

13.02.2022 21:48

- Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Kasımpaşa karşısında 2-2'lik beraberlik sonrasında her oyuncularının kendileri için önemli ve maça hazır olduklarını ifade etti.

- Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Kasımpaşa karşısında 2-2'lik beraberlik sonrasında her oyuncularının kendileri için önemli ve maça hazır olduklarını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, maçın mücadeleci bir şekilde geçtiğini ifade ederek, "Elbette çok gidip gelen bir mücadeleye sahne oldu maç. Saha içerisinde her iki takım da zorladı galibiyet adına. Maç belli bölümlerde koptu, belli bölümlerde kompakt oynandı. Biz geriden pasla çıkarken sürekli sistemimizi değiştirmeye çalıştık. Kasımpaşa her seferinde farklı bir baskı şekliyle geldi. Tek forvetle basarken, rakibin baskı yapmasını beklerken topu beklettik. Adam adama bastılar bazen ve kalecimiz üzerinden oyun kurmaya çalıştık. Maçın sonuna doğru oyun koptu. Candeias ile yakaladığımız pozisyonu gole çevirsek galibiyetle ayrılıyorduk. Aynı şekilde karşı tarafta golü bulup galibiyetle ayrılabilirdi" dedi.

"HER OYUNCUMUZ BİZLER İÇİN ÖNEMLİ"

Takımda süre alan genç oyuncular ile ilgili konuşan Mateos, "Onlar için çok mutluyuz ilk dakikalarını aldılar. Oynadıkları ilk maçlarıydı. Çok iyi oynadılar. Böyle zorlu bir maçta çok iyi performans verdiler. Daha sonra zemin ağırlaştı ve bazı değişiklikler yaptık. Bizim takımımızın en önemli gücü her bir oyuncumuzun bizler için önemli ve maça hazır olmaları" şeklinde konuştu.

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort/İHA)

Felipe Sanchez Mateos: Her oyuncumuz bizler için önemli ve maça hazır
Felipe Sanchez Mateos: Her oyuncumuz bizler için önemli ve maça hazır
Felipe Sanchez Mateos: Her oyuncumuz bizler için önemli ve maça hazır

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Felipe Sanchez Mateos: 'Her oyuncumuz bizler için önemli ve maça hazır' - Son Dakika


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