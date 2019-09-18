Felis ödülleri başvuru tarihi uzatıldı

Sektörün önde gelen isimlerinin katkıları ışığında yeniden şekillendirilen Felis Ödülleri, etkili yaratıcılığın peşinden koşmaya 14. senesinde de devam ediyor.Son iki yılda 3 binin üzerinde başvuru alarak sektöre damga vuran Felis Ödülleri, yoğun talep nedeniyle son defa uzatıldı. Gözü Felis'te olanlar için başvuralar 25 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek.

ÖDÜLLER 16 ANA BÖLÜMDE SAHİPLERİNİ BULACAK

Sektörde faaliyet gösteren hemen her alanda yaratıcılık, etki ve kaliteyi ödüllendirmeyi amaçlayan Felis, bu sene "Açıkhava, Basın, Dijital, Dönüştüren Pazarlama Etkisi, Entegre Kampanyalar, Film, Marka Deneyimi ve Aktivasyon, Markalı İçerik ve Eğlence, Medya, Mobil, PR, Radyo, Sağlık İletişimi, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik, Üretimde Ustalık ve Tasarım ve Verinin Yaratıcı Kullanımı" olmak üzere tam 16 ana bölümde sahiplerini bekliyor.

YENİLİKLER

Bu yıl, reklamverenlerin başvurabileceği bölüm sayısı 6'ya yükseldi. Böylece reklamverenler; "Dönüştüren Pazarlama Etkisi, Marka Deneyimi ve Aktivasyon, Markalı İçerik ve Eğlence, PR, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik ve Verinin Yaratıcı Kullanımı" bölümlerine başvuru yapabilecekler. Dönüştüren Pazarlama Etkisi Bölümü'nde sadece reklamverenlerin başvuruları kabul edilecek. Üretimde Ustalık ve Tasarım Bölümü'ne ajans başvuruları ve bireysel katılım mümkünken, bu bölümde yer alan "Film" kategorilerine sadece yapım şirketleri ve bireysel katılımcıların başvurusu kabul edilecek. Bu senenin en önemli değişikliklerinden birisi ise her başvuru başına yüklenmesi gereken video sayısının iki(2)'ye yükseltilmesi oldu.