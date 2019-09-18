Son Dakika Haberleri: Felis ödülleri başvuru tarihi uzatıldı
Son Dakika Güncel Haber

Felis ödülleri başvuru tarihi uzatıldı

16 dakika önce

Felis, beklenenin üzerinde binlerce başvuru sahibinin ihtiyacını dinledi ve başvuru tarihini 25 Eylül Çarşamba gününe kadar uzattı.

Felis ödülleri başvuru tarihi uzatıldı, System.String[]

Sektörün önde gelen isimlerinin katkıları ışığında yeniden şekillendirilen Felis Ödülleri, etkili yaratıcılığın peşinden koşmaya 14. senesinde de devam ediyor.Son iki yılda 3 binin üzerinde başvuru alarak sektöre damga vuran Felis Ödülleri, yoğun talep nedeniyle son defa uzatıldı. Gözü Felis'te olanlar için başvuralar 25 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek.

ÖDÜLLER 16 ANA BÖLÜMDE SAHİPLERİNİ BULACAK

Sektörde faaliyet gösteren hemen her alanda yaratıcılık, etki ve kaliteyi ödüllendirmeyi amaçlayan Felis, bu sene "Açıkhava, Basın, Dijital, Dönüştüren Pazarlama Etkisi, Entegre Kampanyalar, Film, Marka Deneyimi ve Aktivasyon, Markalı İçerik ve Eğlence, Medya, Mobil, PR, Radyo, Sağlık İletişimi, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik, Üretimde Ustalık ve Tasarım ve Verinin Yaratıcı Kullanımı" olmak üzere tam 16 ana bölümde sahiplerini bekliyor.

YENİLİKLER

Bu yıl, reklamverenlerin başvurabileceği bölüm sayısı 6'ya yükseldi. Böylece reklamverenler; "Dönüştüren Pazarlama Etkisi, Marka Deneyimi ve Aktivasyon, Markalı İçerik ve Eğlence, PR, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik ve Verinin Yaratıcı Kullanımı" bölümlerine başvuru yapabilecekler. Dönüştüren Pazarlama Etkisi Bölümü'nde sadece reklamverenlerin başvuruları kabul edilecek. Üretimde Ustalık ve Tasarım Bölümü'ne ajans başvuruları ve bireysel katılım mümkünken, bu bölümde yer alan "Film" kategorilerine sadece yapım şirketleri ve bireysel katılımcıların başvurusu kabul edilecek. Bu senenin en önemli değişikliklerinden birisi ise her başvuru başına yüklenmesi gereken video sayısının iki(2)'ye yükseltilmesi oldu.

Eylül, PR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:01 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli oldu
Günlük burç yorumları 18 Eylül 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Denizi kirleten gemilere 14 milyon lira ceza kesildi Ekrem İmamoğlu, 8 ilçede ücretsiz günlük süt dağıtımına başlanacağını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 14:18:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Felis ödülleri başvuru tarihi uzatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]