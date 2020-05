Fellaini, eski kulübü Standard'a 3 milyon euro boç verdi

Kariyerine Çin'in Shandong Luneng Kulübü'nde devam eden Marouane Fellaini, salgın döneminde gelir elde edemediği için büyük maddi sıkıntı içine düşen ve amatör kümeye düşürülme tehlikesi bulunan eski kulübü Standard Liege'e 3 milyon Euro borç verdi. 32 yaşındaki futbolcu, 2006-2008 yılları arasında kırmızı beyazlıların formasını giymiş, ardından Everton'a, oradan da Manchester United'a transfer olmuştu. Belçika'da 10 kez şampiyonluk yaşayan Standard, nisan başında Belçika Futbol Federasyonu'ndan profesyonel lisans alamamıştı. Kulüp CAS'a başvururken, Fellaini ve diğer yatırımcıların desteği ile lisans alması bekleniyor. Konuyla ilgili karar 5 Mayıs'ta verilecek.



VİRÜSÜN FUTBOLA ETKİSİ EN AZ 2-3 SEZON



Dünya üzerinde şimdiye kadar yaklaşık 3 milyon 130 bin kişiyi enfekte eden ve 218 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle tüm futbol organizasyonları etkilenirken, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Lars-Christer Olsson'a göre salgının etkisi bu sezonla kısıtlı kalmayacak. Olsson'a göre futbol dünyası en az 2-3 sezon daha salgının etkilerini hissedecek: "Eğer virüs ciddi bir şekilde yayılmaya devam ederse, uluslararası maç takviminde çok büyük sıkıntılar yaşayacağız. Bazı turnuvaların yılları atlandı... Katar'daki Dünya Kupası ise Avrupa'da sezonun ortasına denk geliyor. Tüm yerel ve ulusal organizasyonlar sıkışacak. Elbette yine de bekleyip görmek zorundayız." Olsson, mayıs sonuna kadar ligler hakkında kesin kararların verilmesi gerektiğinin de altını çizdi.



MOURINHO: FUTBOL LİGLERİNİ OYNATMAK BİR KAMU HİZMETİDİR



Tottenham Menajeri Jose Mourinho, seyircisiz bile olsa futbol liglerine dönmenin bir kamu hizmeti olduğunu savundu. Portekizli teknik adam ülkesindeki Record gazetesine yaptığı açıklamada, "Umarım bu durum yakında sona erer. Futbolun seyircisiz olarak devam etmesi taraftarıyım. Bu endüstri bir şekilde devam etmeli. Bunun dışında futbola devam etmek, insanlara sevdikleri şeyi vermek olacak. Bunun bir kamu hizmeti olacağını söyleyebilirim" dedi. Taraftarlar ve futbolcuların mevcut koşullara alışması gerektiğini belirten Mourinho, "Elbette maçları tribünde izlemeyi sevenler için bu durum hayal kırıklığı yaratacaktır ancak seyircisiz maç uygulaması herkesin yararına" diye konuştu.



BİR DAHA SÖYLE JOHNNIE!



İngiltere Championship ekiplerinden Charlton'ın yardımcı antrenörü Johnnie Jackson'ın sosyal medya üzerinden gitarıyla seslendirdiği şarkı Ada'da büyük ses getirdi... 37 yaşındaki Jackson, The Jam grubunun 'That's Entertainment' (Bu bir eğlence) isimli şarkısını karantinaya göre yeniden 'Bu bir izolasyon' olarak seslendirirken, ihtiyaç sahipleri için 1000 Sterlin'in üzerinde bağış toplamayı başardı. Jackson'ın ikinci single'ı da büyük ses getirdi: The Covid-19 Blues! ( Johnny Cash'e ait bu şarkının orjinal ismi Folsom Prison Blues).



DUDULLU'DAN YARDIM ELİ



Amatör kulüpler sadece spor yapılan yerler değil, aynı zamanda yeri geldiğinde birer sosyal dayanışma merkezleridir... İstanbul'da faaliyet gösteren Dudulluspor da bunun en güzel örneklerinden... Yeşil beyazlı kulübün yönetimi, salgın günlerinde çalışamayan ihtiyaç sahibi futbolcularına ve ailelerine erzak yardımı yaptı. Dudulluspor Kulübü Başkanı Ali Yazlı, yardımlarına devam edeceklerini belirtti.