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Felsefe öğretmeninden öğrencisini tehdit etti: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum - Son Dakika

Felsefe öğretmeninden öğrencisini tehdit etti: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum

02.11.2021 17:26

Ankara'da sınıfta tartıştığı öğrencisine "Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum" diyerek, küfür ve hakaretlerde bulunan ve bu anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşılan felsefe öğretmeni Y.T. hakkında öğrenciler şikayette bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 1,5 yıldır felsefe öğretmenliği yapan Y.T., sınavda kopya çektiğini iddia ettiği öğrencisi ile tartıştı.

"CEBİMDE BIÇAK VAR, SANA SAPLAMIYORUM"

Öğretmenin öğrencisi ile tartıştığı anlara ilişkin başka bir öğrenci tarafından cep telefonu ile çekilen video sosyal medyada paylaşıldı. Videoda öğretmen Y.T.'nin, "Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum. Ama sen benimle uğraşıyorsun" dediği, küfür ve hakaretlerde bulunduğu duyuldu.

ÖĞRENCİLER ŞİKAYETTE BULUNDU

Görüntü sosyal medyada yayılırken, öğrenciler A.V., D.M.D, A.İ, B.Ç. ve H.H.Y. öğretmen hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' iddiasıyla şikayette bulundu. Karakola giderek ifade veren öğrenciler, öğretmenin ders sırasında sürekli kendilerine küfür ve hakaretlerde bulunduğunu, cebinde de bıçak taşıdığını iddia etti. Şikayetçi öğrenciler, karakoldaki ifadelerinin ardından ekip aracıyla tekrar okula bırakıldı.

"KÜFÜR EŞLİĞİNDE SINIFA GİRDİ"

Öğrencilerden Ö.T.A. "Ders esnasında olur olmaz küfürler ediyor. Ders anlatırken çok fazla şiddet gösteriyor. O gün de şiddetli küfür eşliğinde sınıfa girdi. 'İyi kopya çekmişsiniz' dedi. Öğrenciler de üstüne yürüdü, sinirlenmeye başladı. 'Cebimde bıçak var, çekerim' dedi" diye konuştu.

"BEN SUÇSUZUM"

Okuldan çıkarken öğrencilerin alkışlarla tepki gösterdiği öğretmen Y.T. ise gazetecilere, "Ben suçsuzum. Müdürüm basına konuşmamamı söyledi" diye konuştu. Okul yönetimi ise olayla ilgili açıklama yapmadı.

Felsefe öğretmeninden öğrencisini tehdit etti: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum

Münir Karaloğlu, Anadolu Lisesi, Öğretmen, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Felsefe öğretmeninden öğrencisini tehdit etti: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum - Son Dakika


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