Felsefe Olimpiyatları - Son Dakika

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Felsefe Olimpiyatları

6 saat önce

SANKO Okulları öğrencisi Miray Mavi, 24'üncü Felsefe Olimpiyatları'nda bölge birincisi ve Türkiye 30'uncusu oldu.

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SANKO Okulları öğrencisi Miray Mavi, 24'üncü Felsefe Olimpiyatları'nda bölge birincisi ve Türkiye 30'uncusu oldu.


Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Sakarya, Samsun, Erzurum, Denizli ve Hatay olmak üzere 13 merkezde yapılan olimpiyatta öğrencilere farklı filozoflardan seçilmiş üç alıntı verilerek yarışmacılardan biri üzerine felsefi deneme yazmaları istenildi.


Ulusal jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre, 570 öğrenci arasından SANKO Okulları öğrencisi Miray Mavi Gaziantep ve bölge birinciliğini elde etti. Mavi, Türkiye genelinde ise 30'uncu sırada yer aldı.


SANKO Koleji ile SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Uğur Topuz, Miray Mavi'nin 'Felsefe Olimpiyatları'nda bölge birincisi olmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, öğrencisini ve emeği geçen öğretmenini kutladı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:12 Kaynak: İHA
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