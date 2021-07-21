Felsefe ve Din Bilimleri - Son Dakika

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜDoç. Dr. İsmail ŞİMŞEKBölüm Başkanıİnsanlık tarihi kadar eski olan din ve inanç kavramlarını, dinin felsefi, sosyolojik ve psikolojik boyutlarını, bir başka ifadeyle insan ve din arasındaki ilişkinin temellerini, dinin bireysel ve toplumsal hayattaki yeri ve fonksiyonlarını, din ve akıl arasındaki ilişki ile din eğitimini bilimsel yaklaşımla ele alan bölüm şu anabilim dallarından oluşmaktadır: 1. İslam Felsefesi Anabilim Dalı(İslam Felsefesi, İslam Ahlakı, Mantık)2. Din Bilimleri Anabilim Dalı(Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Din Felsefesi)İslam Felsefesi Anabilim DalıAnabilim Dalı Öğretim Üyesi (İslam Felsefesi)(0258) 296 4390Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (İslam Felsefesi)Yasin BOSTANAnabilim Dalı Araştırma Görevlisi (İslam Felsefesi)(0258) 296 4433