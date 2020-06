Felsefenin şairi öldü

Akademisyen olarak başladığı kariyerine yazar, şair, çevirmen ve felsefeci olarak devam eden Oruç Aruoba, aforizmalara dayalı felsefi metinleri oldukça başarılı bir şekilde kaleme almış bir düşünürdü.



Felsefenin şiirini yazmıştı



14 Temmuz 1948 yılında Karamürsel'de dünyaya gelen Oruç Aruoba, ortaöğrenimini Ankara TED Koleji'nde tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi'ne devam etti. Aruoba, psikoloji bölümünden lisans ve yüksek lisansını aldı. Yine aynı üniversitede felsefe bilim uzmanı oldu. 1972 ve 1983 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaparken felsefe bölümünde doktorasını tamamladı. Bu süreçte, Almanya'da Tübingen Üniversitesi'nde felsefe semineri üyeliği ve 1981 yılında Victoria Üniversitesi (Wellington) (Yeni Zelanda) konuk öğretim üyeliğinde bulundu.



Oruç Auroba'nın, edebiyata ve düşünce dünyasına önemli katkıları oldu. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli düşünürlerden biribiydi. Hume, Rilke, Wittgenstein, Nietzsche, Von Hentig, Başo ve Celan'ın eserlerini Türkçe'ye çevirerek literatüre kazandırdı. Özgün ve yalın bir stille yazdığı haiku tarzındaki şiirleri büyük ilgi gördü.



Aruoba'nın eserleri arasında Tümceler, Bir Yerlerden Bir Zamanlar, de ki İşte, Yürüme, Hani, Ol/An, Kesik Esin/tiler, Geç Gelen Ağıtlar, Sayıklamalar, Uzak, Yakın, Ne Ki Hiç,İle, Çengelköy Defteri, Zilif, Doğançay'ın Çınarları, Benlik, Meşe Fısıltıları, David Hume'un Bilgi Görüşünde Kesinlik, Nesnenin Bağlantısallığı A Short Note on the Selby-Bigge Hume The Hume Kant Read, Tebliğ sayılabilir.



NE DEDİLER?



Aruoba'nın ölümü üzerine pek çok isim sosyal medyada onun satırlarını paylaşıp duygularını dile getirdi.



Ertuğrul Özkök: Büyük bir filozofu kaybettik



Sevgili arkadaşım Oruç Aruoba hayata veda etti. 1970'li yıllarda Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde tanıdığım, Batı düşünce ve şiirinin pek çok serini dilimize kazandıran, Türk felsefesine ve eğitimine çokşeyler kazandırmış, bağımsız gerçek bir aydındı. Ioanna Kuçuradi hocamızın kurup efsaneleştirdiği Beytepe Felsefe bölümünde Bilge Karasu, Füsun Akadlı, Zeynep Aruoba ile birlikte büyük bir felefe ekolü oluşturmuşlardı.Seni çok özleyeceğiz sevgili dostum. Bugün senin çevirdiğin Rilke'den dizeler okuyarak uğurlayacağım seni.



Ataol Behramoğlu



Yolu, yürüyen bilmez



Açan bilir



Işıklar içinde uyu... #OruçAruoba



Ahmet Ümit



Sözcüklerle hayatı anlamlandırmaya çalışanlar, sözcüklerden oluşan, tamamlanmamış bir anıt bırakırlar arkalarında. Kendilerinden sonra gelenler biraz daha tamamlasınlar diye. Sözün bittiği yer ölüm değil hayattır bazı insanlar için... #oruçaruoba