Felsefeye Hizmet Ödülü Prof. Dr. Hacı Ömer Özden'e verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Felsefeye Hizmet Ödülü Prof. Dr. Hacı Ömer Özden'e verildi - Son Dakika

Felsefeye Hizmet Ödülü Prof. Dr. Hacı Ömer Özden'e verildi

6 saat önce

"Felsefeye Hizmet Ödülü" Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hacı Ömer Özden'e verildi.

Felsefeye Hizmet Ödülü Prof. Dr. Hacı Ömer Özden'e verildi, System.String[]

"Felsefeye Hizmet Ödülü" Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hacı Ömer Özden'e verildi.


Türk Felsefe Derneği'nin ilk kez 2019 yılı için tanzim ettiği "Prof. Dr. Necati Öner Felsefeye Hizmet ve En İyi Doktora Ödülleri"nden "Felsefeye Hizmet Ödülü" Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hacı Ömer Özden'e verildi.


Derneğin resmi sitesinde yapılan açıklamada şunlara yer verildi; "Prof. Dr. Necati Öner Felsefeye Hizmet ve En İyi Doktora Ödülü kapsamında yapılan titiz değerlendirme süreçleri sonucunda, Felsefeye Hizmet Ödülünün ülkemizde felsefe alanında verdikleri eserler ve sarf ettikleri emeklerden ötürü Prof. Dr. Zeki Özcan ve Prof. Dr. Hacı Ömer Özden'e, En iyi doktora tezi ödülünün ise Dr. Ata Demir'e verilmesi uygun görülmüştür. Ödül töreninin gerçekleştirileceği tarih, ilerleyen günlerde ilan edilecektir." - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Ömer Özden, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AKEV Üniversitesi'nin Başkanı Ekrem Çalkılıç'a Ukrayna'da fahri doktora verildi
Son dakika: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den gelen tüm uçuşlar ay sonuna kadar durduruldu İdlib'de şehit düşen kahramanların kimlikleri belli oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 16:04:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Felsefeye Hizmet Ödülü Prof. Dr. Hacı Ömer Özden'e verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]