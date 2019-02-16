Femen'den Alisa: Ukrayna'ya Seks İçin Gelen Türk Erkekleri İğrençsiniz, Bu Ülkeden Defolun!
9 dakika önce
Sıradışı eylemleriyle adını dünyaya duyuran Femen'den Alisa Vinogradova ile grubun kurulduğu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de buluştuk. Alisa, bu ülkeye seks turizmi için gidenlere sert mesaj gönderiyor: "Ukrayna'ya seks için gelen Türk erkekleri, siz çirkin ve mide bulandırıcısınız. Defolun!"...
Sıradışı eylemleriyle adını dünyaya duyuran Femen'den Alisa Vinogradova ile grubun kurulduğu Ukrayna
'nın başkenti Kiev
'de buluştuk. Alisa, bu ülkeye seks turizmi için gidenlere sert mesaj gönderiyor: "Ukrayna'ya seks için gelen Türk erkekleri, siz çirkin ve mide bulandırıcısınız. Defolun!"…
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:31 Kaynak: Youtube
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