Femen aktivistleri diktatör Franco yanlısı yürüyüşü protesto etti

İspanya'da Femen aktivistler başkent Madrid'de diktatör Franco yanlısı göstericilerin düzenlediği yürüyüşü protesto etti.



Üzerinde 'faşizmi onurlandırmayın' mesajları yazılan kadınlar, 44 yıl önce ölen Franco'ya destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe tepki gösterdi.