Son Dakika Haberleri: Femen aktivistleri diktatör Franco yanlısı yürüyüşü protesto etti
Son Dakika Dünya Femen aktivistleri diktatör Franco yanlısı yürüyüşü protesto etti - Son Dakika Dünya

Femen aktivistleri diktatör Franco yanlısı yürüyüşü protesto etti

6 saat önce

İspanya'da Femen aktivistler başkent Madrid'de diktatör Franco yanlısı göstericilerin düzenlediği yürüyüşü protesto etti.

Femen aktivistleri diktatör Franco yanlısı yürüyüşü protesto etti, System.String[]

İspanya'da Femen aktivistler başkent Madrid'de diktatör Franco yanlısı göstericilerin düzenlediği yürüyüşü protesto etti.


Üzerinde 'faşizmi onurlandırmayın' mesajları yazılan kadınlar, 44 yıl önce ölen Franco'ya destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe tepki gösterdi.

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İspanya, Madrid, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:54 
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