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Femen grubundan Paris'te eylem: Ataerkil salgını sonlandırın
6 saat önce
Kadın hakları savunucusu gruplardan Femen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'te eylem düzenledi. Aktivist kadınlar, gündemdeki koronavirüs hastalığını da eylemlerine uyarlayarak "Ataerkil salgına son verin" yazılı pankartlar taşıdı.
Kadın hakları savunucusu gruplardan Femen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'te eylem düzenledi.
Yaklaşık 40 kadar kadın, kendilerine özgü eylem biçimini yineleyerek yarı çıplak halde slogan attı, or renkli meşaleler yaktı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:01
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