Femen grubundan Paris'te eylem: Ataerkil salgını sonlandırın - Son Dakika
Son Dakika Dünya Femen grubundan Paris'te eylem: Ataerkil salgını sonlandırın - Son Dakika Dünya

Femen grubundan Paris'te eylem: Ataerkil salgını sonlandırın

6 saat önce

Kadın hakları savunucusu gruplardan Femen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'te eylem düzenledi.

Kadın hakları savunucusu gruplardan Femen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'te eylem düzenledi. Aktivist kadınlar, gündemdeki koronavirüs hastalığını da eylemlerine uyarlayarak "Ataerkil salgına son verin" yazılı pankartlar taşıdı.View on euronews

Femen grubundan Paris'te eylem: Ataerkil salgını sonlandırın

Fransa, Paris, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:03 
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