Femen üyeleri Fransa'da bu yıl öldürülen 114 kadın için protesto düzenledi
20 dakika önce
Fransa'nın başkenti Paris'te Femen sivil toplum örgütü bu yıl ülkede eşleri ya da eski eşleri tarafından öldürülen 114 kadın için protesto yaptı.
Fransa'nın başkenti Paris'te Femen sivil toplum örgütü bu yıl ülkede eşleri ya da eski eşleri tarafından öldürülen 114 kadın için protesto yaptı.
Montparnasse Mezarlığına gelen 114 Femen'li kadın, hükümeti kadın cinayetleri konusunda daha güçlü adımlar atmaya çağırdı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:36
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