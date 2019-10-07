Femen üyeleri Fransa'da bu yıl öldürülen 114 kadın için protesto düzenledi

Fransa'nın başkenti Paris'te Femen sivil toplum örgütü bu yıl ülkede eşleri ya da eski eşleri tarafından öldürülen 114 kadın için protesto yaptı.



Montparnasse Mezarlığına gelen 114 Femen'li kadın, hükümeti kadın cinayetleri konusunda daha güçlü adımlar atmaya çağırdı.