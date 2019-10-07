Son Dakika Haberleri: Femen üyeleri Fransa'da bu yıl öldürülen 114 kadın için protesto düzenledi
Son Dakika Dünya Femen üyeleri Fransa'da bu yıl öldürülen 114 kadın için protesto düzenledi

Femen üyeleri Fransa'da bu yıl öldürülen 114 kadın için protesto düzenledi

20 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'te Femen sivil toplum örgütü bu yıl ülkede eşleri ya da eski eşleri tarafından öldürülen 114 kadın için protesto yaptı.

Femen üyeleri Fransa'da bu yıl öldürülen 114 kadın için protesto düzenledi, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te Femen sivil toplum örgütü bu yıl ülkede eşleri ya da eski eşleri tarafından öldürülen 114 kadın için protesto yaptı.


Montparnasse Mezarlığına gelen 114 Femen'li kadın, hükümeti kadın cinayetleri konusunda daha güçlü adımlar atmaya çağırdı.

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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:36 
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