Son Dakika Haberleri: 'Feminist' ressam Artemisia Gentileschi'nin 40 yıl sonra keşfedilen tablosu rekor fiyata satıldı
Son Dakika Dünya 'Feminist' ressam Artemisia Gentileschi'nin 40 yıl sonra keşfedilen tablosu rekor fiyata satıldı

'Feminist' ressam Artemisia Gentileschi'nin 40 yıl sonra keşfedilen tablosu rekor fiyata satıldı

6 saat önce

İtalyan Barok ressam Artemisia Gentileschi’nin yeni keşfedilen tablosu tam 4.8 milyon euroya satıldı.

'Feminist' ressam Artemisia Gentileschi'nin 40 yıl sonra keşfedilen tablosu rekor fiyata satıldı, System.String[]

İtalyan Barok ressam Artemisia Gentileschi'nin 40 yıl sonra ortaya çıkan tablosu 4.8 milyon euroya satıldı. Satışı gerçekleştiren Artcurial müzayede evi, "Lucretia" adlı yağlı boya tablonun rekor fiyata alıcı bulduğunu duyurdu. 17. yüzyıldan kalma tabloya başlangıç olarak 600-800 bin euro arasında fiyat biçilmişti.


Müzayede evi, tabloyu Paris'te yaşayan Avrupalı bir koleksiyoncunun aldığını duyurdu. Koleksiyoncu ise isminin açıklanmasını istemedi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:46 
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