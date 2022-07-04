Onur Haftası kapsamında 26 Haziran 2022 tarihinde İstanbul'da yapılmak istenen LGBTİ artı Onur Yürüyüşü, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın aldığı kararla yasaklanmıştı. Yasaklama kararı doğrultusunda Taksim'e çıkan bütün sokaklar polis bariyerleriyle kapatılmıştı. Buna rağmen Onur Yürüyüşü'nü gerçekleştirmek için Taksim'e girmek isteyenlere polis müdahale etmişti. Müdahaleler sırasında toplam 361 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 361 kişi, emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Feminist kadınlar, 7 Temmuz Perşembe günü İstanbul Adalet Sarayı'na giderek Onur Yürüyüşü'ne yönelik polis müdahalesiyle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Onur Yürüyüşü sırasında bir kadını taciz etmekle suçlanan Emniyet Müdürü Hanifi Zengin için "yargılatacağız" denilen duyuruda, vatandaşlara da polis şiddetine karşı tek tek suç duyurusunda bulunmaları çağrısı yapıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Feministler, İstanbul'daki Onur Yürüyüşü'ne Müdahale Eden Polisler Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacak - Son Dakika

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