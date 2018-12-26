Son Dakika Haberleri: Fen Bilgisi Dersinde Gazdan Etkilenen Çocuklar Eğitime Başladı

Fen Bilgisi Dersinde Gazdan Etkilenen Çocuklar Eğitime Başladı

54 dakika önce

Fen bilgisi dersinde gazdan etkilenen çocuklar eğitime başladıKİLİS - Kilis'te Fen Bilgisi dersinde deney yaptıkları esnada gazdan etkilenen öğrenciler yapılan tetkiklerin ardından ders başı yaptı.

Fen bilgisi dersinde gazdan etkilenen çocuklar eğitime başladı

KİLİS - Kilis'te Fen Bilgisi dersinde deney yaptıkları esnada gazdan etkilenen öğrenciler yapılan tetkiklerin ardından ders başı yaptı.
Kilis Yavuzlu Köyü Savul Sultan Selim Ortaokulu 6. Sınıfı'nda eğitim gören öğrenciler, dün fen bilgisi dersinde deney yaparken çıkan buhar gazından etkilenmesi sonucu 15 öğrenci ayakta hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Bugün eğitime başlayan çocuklar, durumlarının iyi olduğunu herhangi bir şeylerinin bulunmadığını ifade ettiler.
Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Arnavut ise dersten sonra öğrencinin birinin boğazının yandığını ifade ettiğini belirterek, "Diğer öğrencilerimizden bazıları da benim yüzüm kaşındı, ellerim kaşınıyor. Sağlık ocağına gidiyorlar. Doktor bakıyor, hiçbir şeyleri yok, 112'ye haber edildiği için 15 öğrenci hastaneye götürülüyor. Çocuklara hastanede tetkikler yapıldı. Herhangi bir zehirlenme vakasına rastlanmadı. Ayakta tedavi oldular, çocukların sağlığı yerinde her hanki bir problem yok" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:25 Kaynak: İHA

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