Fen Bilgisi öğretmeni uyuşturucu madde satarken yakalandı - Son Dakika

Fen Bilgisi öğretmeni uyuşturucu madde satarken yakalandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde narkotik ekiplerinin uzun süredir takibinde olan 34 yaşındaki Fen Bilgisi öğretmeni S.Z.B gece saatlerinde yapılan operasyon ile suçüstü yakalanarak göz altına alındı.

Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi kapalı çarşı mevkiinde Fen Bilgisi öğretmeni olduğu öğrenilen S.Z.B uyuşturucu madde ticareti yaparken Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda tam satış yaparken narkotik ekiplerince suçüstü yakalanan S.Z.B nin üzerinde bir miktar metamfetamin ve sentetik uyuşturucu maddesi bulundu. Şahıs Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Fen bilgisi öğretmeni S.Z.B' nin daha önce özel bir okulda öğretmenlik yaptığı fakat olumsuz görülen davranışları ve kötü alışkanlıklarının tespit edildikten sonra işine son verildiği öğrenildi.