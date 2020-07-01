Fen Bilgisi öğretmeni, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika

MARMARİS'te, Fen Bilgisi öğretmeni Sertuğ Zeki Bestel (34) uyuşturucu ticareti yaparken polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Bestel, tutuklandı.
Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne getirilen öğretmen Bestel'in geçen yıl çalıştığı özel okuldan, uyuşturucu kullandığı iddiasıyla kovulduğu ve öğrencilere evlerinde özel ders verdiği ortaya çıktı. İfadesinde, üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen Bestel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün saat 17.00'de adliyeye sevk edildi. Bestel, çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.