Son dakika haberleri... Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Arıkan çiftlik evinde öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Arıkan çiftlik evinde öldürüldü

13.07.2022 19:41

Bir son dakika haberine göre Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Arıkan çiftlik evinde öldürüldü Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Fen Bilimleri Dershanelerinin kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü, uğradıkları bıçaklı saldırı sonucunda hayatlarını kaybetti.

Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Arıkan çiftlik evinde öldürüldü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Fen Bilimleri Dershanelerinin kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü, uğradıkları bıçaklı saldırı sonucunda hayatlarını kaybetti.

Olay, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde bulunan Fen Bilimleri Dershaneleri'nin kurucusu Nazmi Arıkan'ın çiftliğinde meydana geldi. Gece geç saatlerde çiftliğe gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker bıçaklı saldırıya uğradı. Defalarca bıçak darbesi alan Arıkan ve Eker olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çiftlik çalışanlarının Arıkan ve Eker'in cansız bedenlerini bulmalarının ardından olay jandarma ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, geniş güvenlik önlemleri alarak bölgede çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ederken Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cansız bedenleri otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü! Failler her yerde aranıyor Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü! Failler her yerde aranıyor Eğitimci Arıkan ve şoförü çiftlik evinde öldürüldü Eğitimci Arıkan ve şoförü çiftlik evinde öldürüldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Arıkan çiftlik evinde öldürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:45 Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "istifa" iddialarını yalanladı: İstifanızı veriyorsanız, çeker gidersiniz! Söylentiler gerçeği yansıtmıyor
19:32 Sisam Adası'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Yunan helikopteri denize düştü: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
19:19 Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Ronaldo'ya PSG'ye önerildi: Fransız ekibi transferi veto etti
19:10 15 Temmuz'da düzenlenecek mitingi duyuran Vali Yerlikaya, İBB Başkanı İmamoğlu'na ait görüntüler paylaştığını fark edince paylaşımını sildi
18:58 Fortuna Sittard, Burak Yılmaz transferini bir kez daha duyurdu! Videoda dikkat çeken detay...
18:48 Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü! Failler her yerde aranıyor
18:29 Çeşme'de makilik alanda başlayan yangın İzmir-Çeşme otoyoluna sıçradı! Yangına 5 helikopter ve 3 uçak ile havadan müdahale ediliyor
17:59 "Arada kaynadım" diyen Ozan Tufan'dan olay açıklama! Mesut Özil, kendisi için Fenerbahçe yönetimiyle karşı karşıya gelmiş
17:41 Bekçilerin gözü bu haberdeydi! 6 aylık enflasyon rakamları sonrası en düşük bekçi maaşı 10.293 TL oldu
17:25 Başakşehir, Mesut Özil transferini "Kır Zincirlerini" şarkısıyla duyurdu! Paylaşım gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 20:06:52. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Arıkan çiftlik evinde öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement