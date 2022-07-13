Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü! Failler her yerde aranıyor - Son Dakika
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Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü! Failler her yerde aranıyor

13.07.2022 18:48
Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü! Failler her yerde aranıyor

Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu olan Nazmi Arıkan, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan çiftlik evinde şoförüyle beraber bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinde incelemede bulunan jandarma ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışmalara başladı.

Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliği bulunan Nazmi Arıkan'dan haber alamayan çalışanları, çiftlik evine gitti.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜKLERİ BELİRLENDİ

Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cansız bedenlerini bulan çalışanlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Arıkan ile Eker'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü

FAİLLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cesetleri, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü

NAZMİ ARIKAN KİMDİR?

Nazmi Arıkan, Yozgat'ın Sorgun ilçesi Salur köyünde doğdu. Salur köyünde ilkokul ve ortaokulu okudu. Sonrasında Tokat Öğretmen Okulu'nu bitirerek sınıf öğretmeni oldu. Gazi Eğitim Enstitüsü'nde okuyarak fizik öğretmenliği diplomasını aldı. MEF Dershanesi'nde öğretmenlik yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği'ni okudu. Bolu Öğretmen Okulu'nda bir yıl öğretmenlik yaptı ve ardından özel dershaneciliğe geçti. MEF Dershanesi'nde öğretmenlik yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği'ni okudu. 1997 yılında Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi'ni devraldı. Tek şube olarak aldığı dershane 2012 yılında İstanbul'da 25, Türkiye genelinde ise 80 şubeye ulaştı. 2011 yılında Fen Bilimleri Okulları'nı açtı.

Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü
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Kaynak: AA

Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü! Failler her yerde aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü! Failler her yerde aranıyor - Son Dakika
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