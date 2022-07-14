Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan'ın otopsi raporu ortaya çıktı: 36 yerinden bıçaklanarak can vermiş - Son Dakika
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Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan'ın otopsi raporu ortaya çıktı: 36 yerinden bıçaklanarak can vermiş

14.07.2022 19:26

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü, bıçaklanarak öldürülmüştü. İki maktulün otopsi raporunda çıkan detaylar ise kan dondurdu. Defalarca bıçaklandığı bilinen ikiliden Arıkan'ın 36, şoförünün ise 34 yerinden bıçaklanarak feci şekilde can verdiği ortaya çıktı.

Türkiye'de önemli eğitim kurumları arasında yer alan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan, Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde şoförü Şerif Eker ile birlikte öldürüldü. Arıkan'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında özel okul ve kurs işletmecisi olan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Jandarmadaki sorgusu devam eden Ufuk Akçekaya'nın suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Jandarma, olay günü Akçekaya'nın İstanbul'dan otobüsle Gelibolu ilçesine geldiğini, ardından taksiyle Karainebeyli köyündeki Nazmi Arıkan'a ait çiftliğe gittiğini belirledi.

Ünlü dershaneci Nazmi Arıkan'ın otopsi raporu ortaya çıktı! 36 yerinden bıçaklanmış

DEFİN İŞLEMLERİ YARIN

Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker, tamamlanan otopsilerinin ardından cenaze araçlarıyla İstanbul'a götürülmek üzere yola çıktı. Nazmi Arıkan'ın oğlu Kurtuluş Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, cenazenin yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda ikindi namazının ardından defnedileceğini söyledi.

Ünlü dershaneci Nazmi Arıkan'ın otopsi raporu ortaya çıktı! 36 yerinden bıçaklanmış

36 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ

Eker'in ağabeyi Ahmet Eker, "Üzüntülüyüz. Buradaki yetkililerden öğrendiğimiz kadarıyla Nazmi Arıkan 36, kardeşim Şerif Eker ise 34 yerinden bıçaklanmış. Nazmi Bey'in Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceğini öğrendik. Biz de cenazemizi Beykoz Mehmet Şevket Reis Mahallesi'nde defnedeceğiz " dedi.

Ünlü dershaneci Nazmi Arıkan'ın otopsi raporu ortaya çıktı! 36 yerinden bıçaklanmış
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Kaynak: DHA

Tokatspor, İstanbul, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan'ın otopsi raporu ortaya çıktı: 36 yerinden bıçaklanarak can vermiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan'ın otopsi raporu ortaya çıktı: 36 yerinden bıçaklanarak can vermiş - Son Dakika
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