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Fen Fakültesindeki yenileme çalışmaları tamamlandı

35 dakika önce

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Fen Fakültesi ek binasında bulunan Matematik Bölümünde tamamlanan altyapı, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek hizmete açtı.

Fen Fakültesindeki yenileme çalışmaları tamamlandı, System.String[]
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Fen Fakültesi ek binasında bulunan Matematik Bölümünde tamamlanan altyapı, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek hizmete açtı.

Rektör Çomaklı'ya, Eğitim Politikalarından Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce ve Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kazaz eşlik etti.

Ziyaret ve gezi öncesinde düzenlenen toplantıda Fen Fakültesi öğretim üyeleri ile bir araya gelen Rektör Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında Atatürk Üniversitesinde yeni kurulan birimlerden bahsederek, üniversiteye hizmet eden herkesin Yeni Nesil Üniversite Kavramını en iyi şekilde benimsemesi gerektiğini ifade etti.

Topluma faydalı üniversite misyonunda, Fen Fakültesinin önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Rektör Çomaklı, fen bilimlerinin ise dünya geleceği hususunda önde gelen bilimlerden biri olduğuna işaret ederek, gençlerin yetiştirilmesinde çağımızın son teknolojik imkanlarından yararlanılması gerektiğini bildiklerini ve bunun için gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktardı.

Rektör Çomaklı'ya fakültedeki gelişmelerden ve yapılan çalışmalardan bahseden Dekan Cavit Kazaz; bölüme ait okuma salonu, sınıf ve amfilerde başta ses akustiği olmak üzere, ışıklandırma ve elektrik sistemi ile kürsü, koltuk ve zeminlerin yenilendiğini söyledi.

Fakülte ihtiyaçları hususunda Rektör Çomaklı'nın hiç tereddütsüz destek sağladığını vurgulayan Kazaz, Fen Fakültesi öğrencileri adına Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti.

Gelecek dönem Matematik bölümünde gerçekleştirilmesi planlanan uluslararası bir çalıştayın detaylarının da konuşulduğu toplantı, Rektör Çomaklı ve akademisyenler arasında gerçekleşen görüş alışverişinin ardından sona erdi. - ERZURUM
Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:17 Kaynak: İHA
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