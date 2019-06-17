Son Dakika Haberleri: Fen işleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor
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Fen işleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

1 saat önce

Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Faruk Demir'in talimatları doğrultusunda, merkez ve mahallelerde yol bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Fen işleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor, System.String[]
Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Faruk Demir'in talimatları doğrultusunda, merkez ve mahallelerde yol bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri il genelinde birçok alanda düzenlemeler yapıyor. Vatandaşlardan kendi alanı ile ilgili olarak gelen talep ve şikayetleri de en kısa sürede cevaplayıp çözüme kavuşturan ekipler, kentin tüm mahallelerinde gece gündüz demeden görev yapıyor. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:24 Kaynak: İHA
Ardahan Belediyesi, Faruk Demir, Fen İşleri Müdürlüğü
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