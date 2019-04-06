Fen İşleri Ekipleri 8 Mahallede Birden Çalışıyor
57 dakika önce
Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 8 mahallede birden çalışmalarını sürdürüyor.
Tepebaşı
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri 8 mahallede birden çalışmalarını sürdürüyor.
Tepebaşı Bölgesi'nin daha iyi bir yapıya sahip olması için çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Hoşnudiye Mahallesi Ambarlar Sokak'ta tretuvar ve bordür döşerken, Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak
Caddesi'nde tretuvar ve bordür döşeme, Yunus Emre Devlet Hastanesi
önünde refüj oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Takmak, Fevzi Çakmak ve Kozlubel'de de tarla ulaşımı için yeni yol açma ve stabilize etme çalışmaları sürüyor.
Ekipler Aşağısöğütönü Mahallesi'nde de çalışıyor. Burada yeni yol açma çalışmaları devam ederken, Sütlüce ve Batıkent'te de tretuvar döşeme ve yenileme işlemleri sürüyor. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:26 Kaynak: İHA
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