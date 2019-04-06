Son Dakika Haberleri: Fen İşleri Ekipleri 8 Mahallede Birden Çalışıyor

Fen İşleri Ekipleri 8 Mahallede Birden Çalışıyor

57 dakika önce

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 8 mahallede birden çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Ekipleri 8 Mahallede Birden Çalışıyor, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 8 mahallede birden çalışmalarını sürdürüyor.

Tepebaşı Bölgesi'nin daha iyi bir yapıya sahip olması için çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Hoşnudiye Mahallesi Ambarlar Sokak'ta tretuvar ve bordür döşerken, Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde tretuvar ve bordür döşeme, Yunus Emre Devlet Hastanesi önünde refüj oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Takmak, Fevzi Çakmak ve Kozlubel'de de tarla ulaşımı için yeni yol açma ve stabilize etme çalışmaları sürüyor.

Ekipler Aşağısöğütönü Mahallesi'nde de çalışıyor. Burada yeni yol açma çalışmaları devam ederken, Sütlüce ve Batıkent'te de tretuvar döşeme ve yenileme işlemleri sürüyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:26 Kaynak: İHA

Fevzi Çakmak, Fen İşleri Müdürlüğü, Tepebaşı, Yaşam
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