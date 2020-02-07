Fen İşleri ekipleri sahada çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fen İşleri ekipleri sahada çalışıyor - Son Dakika

Fen İşleri ekipleri sahada çalışıyor

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi alt ve üst yapıdaki eksikleri gidermek üzere çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri ekipleri sahada çalışıyor, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi alt ve üst yapıdaki eksikleri gidermek üzere çalışmalarına devam ediyor.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezinin muhtelif noktalarında kaldırım ve yol onarım çalışmalarına devam ediyor. Aziziye ve Şerefiye Mahallelerinde yapılan çalışmalar kapsamında parke taştan kaldırım yapımı ve bozulan küp taş sokakların onarımı yapıldı. Araç ve yayaların güvenli hareket etmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, hava şartlarının uygun olduğu süre boyunca bakım, onarım ve yeniden yapım çalışmaları devam edecek. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun, biletini erken saate aldırdığı ortaya çıktı
İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı Teslim olan PKK'lı genç kız, evlat nöbeti tutan ailelere dağda yaşadıklarını anlattı Son dakika: Türkiye'den Esed rejimine çok sert uyarı: Her türlü saldırıya karşılık verilir

Son Dakika Haberleri
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 18:19:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fen İşleri ekipleri sahada çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]