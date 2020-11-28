Fen İşleri ekiplerinin yol ve kaldırım çalışmaları - Son Dakika

Fen İşleri ekiplerinin yol ve kaldırım çalışmaları

28.11.2020 13:34
Fen İşleri ekiplerinin yol ve kaldırım çalışmaları, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki yol ve kaldırım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki yol ve kaldırım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, sorunsuz bir üstyapı amacıyla gerçekleştirdiği yol ve kaldırım çalışmalarını, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de sürdürüyor. Ekiplerin birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı asfalt çalışmaları; Uluönder Mahallesi Canberk Sokak, Çamlıca Mahallesi Ayseli ve Filiz Sokak, Aşağı Söğütönü Mahallesi otobüs yolu ile Fevzi Çakmak, Gazipaşa ve Hasanbey mahallelerinin muhtelif yerlerinde devam ediyor.

Ekiplerin kilit taş, bordür ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirdiği noktalar arasında ise Tunalı Mahallesi Bilici Sokak, Şirintepe Mahallesi Birkurt Sokak, Çamlıca Mahallesi Çatalhöyük Sokak ile Aşağı Söğütönü Mahallesi Sakarya Eğitim Kurumları önü yer alıyor.

Üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da Çanakkıran, Satılmışoğlu, Kızılcaören, Fevzi Çakmak, Aşağı Söğütönü, Uluönder mahallelerinde sürüyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Fen İşleri ekiplerinin yol ve kaldırım çalışmaları
Fen İşleri ekiplerinin yol ve kaldırım çalışmaları
Fen İşleri ekiplerinin yol ve kaldırım çalışmaları
Fen İşleri ekiplerinin yol ve kaldırım çalışmaları

Fen İşleri Müdürlüğü, Çamlıca Mahallesi, Fevzi Çakmak, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fen İşleri ekiplerinin yol ve kaldırım çalışmaları - Son Dakika


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