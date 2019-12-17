Fen İşleri hız kesmiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fen İşleri hız kesmiyor - Son Dakika

Fen İşleri hız kesmiyor

6 saat önce

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler güzel giden havaları hizmete çevirmeye ilçenin dört bir yanında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler güzel giden havaları hizmete çevirmeye ilçenin dört bir yanında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Kış ayının yaklaştığı son günlerde güzel giden havaları fırsata çeviren ekipler Pelitli Mezarlığında ve Osman yılmaz Mahallesi Yıldız Caddesinde kaldırım, Gaziler Mahallesi 1713/1 ve 1713/4 sokakta asfalt yama ve Hürriyet Mahallesi Hürriyet Caddesinde araçların kaldırımlara park etmemesi için kaldırımlarda bariyer çalışması gerçekleştirdi. Yetkililer çalışmaların belirlenen program dahilinde öncelik sırasına göre süreceği bilgisini verdi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:59 Kaynak: İHA
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