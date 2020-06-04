Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor - Son Dakika

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasındaki faaliyetleriyle vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.



Başta kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları olmak üzere birçok başlıkta faaliyetlerini sürdüren ekipler, sağanak yağışlara rağmen vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. Asfalt yama, kilit parke taşı onarım çalışmaları, su arıza ve birçok alandaki çalışmaları gerçekleştiren ekipler, şehirdeki 100'e yakın noktaya yeni çöp kovaları koydu. Kötü görüntüye neden olan alanlarda yıkım çalışmalarını da gerçekleştiren ekipler ayrıca yeni normalleşme süreci kapsamında yapılan yeni bank ve oturakları da uygun alanlara koydu. - BİLECİK