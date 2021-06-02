Fen Lisesi Hendek'e Hayırlı Olsun - Son Dakika

FEN LİSESİ HENDEK'E HAYIRLI OLSUN

Meclis toplantısında Hendek'in yıllardır sabırsızlıkla beklediği ve eğitimin çıtasını yükseltecek Fen Lisesinin onaylandığını ifade eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, " Hendek hak etmişti, başardı. Hendek Orhangazi Anadolu Lisesi yanında bulunan araziye 20 derslikli bir okul binası yapacağız. Protokol sonucu okulun yapım işini Türkay A. Ş. üstlenecek" dedi.

HENDEKSPOR ve NORMALLEŞME

9 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı Haziran ayı Olağan meclis toplantısında konuşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, gündemdeki konulara değindi. Marmaris'te düzenlenen Elit Master lig Marmaris Master Cup'ta namağlup şampiyon olan Hendek Veteranlar Futbol Takımını tebrik eden Başkan Babaoğlu, yeni sezona 9 Haziran Çarşamba günü deplasmanda Karasu spor maçı ile başlayacak olan Hendekspora başarı diledi. Salgınla mücadelede normalleşme takvimin açıklamasının ardından gelen yeni düzenlemelere değinen Başkan Babaoğlu, "Vakaların düşmesi kadar esnafımızın da işyerlerine kavuşması bizleri çok mutlu etti. Restoran, lokanta, kafeterya, pastane kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu gibi işletmeler belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyete başladı. Bizlerde bu süreçte esnafımızın yanında yer alırken, ekmek teknelerine kavuştukları ilk gün işyerlerini dezenfekte ettik. Salgınla mücadelede alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

FEN LİSESİ

Hendek'in yıllardır hayalini kurduğu, eğitim alanında ısrarla talep ettiği ve sabırsızlıkla beklediği Fen Lisesine nihayet kavuştuklarını söyleyen Başkan Babaoğlu, "Hendekli gençlerimiz, yavrularımız en iyi eğitimi alsın, geleceğe güvenle baksın diye Ulusal Eğitim Kampüsü projemizi hazırlamış, göreve geldiğimiz andan itibaren bunun hayata geçmesi için adımlarımızı atmıştık. Nüfusu 1 milyonu aşan Sakarya'da 4 Fen Lisesi ve 1 Sosyal Bilimler Lisesinin olduğunu belirterek, Sakarya'mızın ihtiyacı ve Hendek'imizin avantajlarını her fırsatta anlattık. Çok şükür Fen Lisesinin Hendek'e yapılacak olması bizim için büyük bir başarı, Hendek için kazanımdır. Geçen yıl Milli Eğitim Bakanımız Sn. Ziya Selçuk'a aktardığımız, MHP Grup Başkanvekilimiz Sayın Muhammed Levent Bülbül'ün de tam desteklediği Fen Lisesinin onaylanmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Hendek bunu hak etti. Hendek başardı" dedi.

20 DERSLİKLİ OLACAK

Babaoğlu, "Bugün gelinen noktada alınan onayın ardından Hendek Orhangazi Anadolu Lisesi yanında bulunan Milli Eğitime tahsisli araziye 20 derslikli; spor, sanat, sosyal aktivitelerin rahatlıkla yapılabileceği, sınıfları son teknolojiyle donatılmış dört dörtlük bir okul inşa edeceğiz. İnşallah Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım'ın oluru ile kısa zamanda Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bir protokol imzalayacağız. 20 derslikli Fen Lisesinin yapımını belediyemiz iştiraklerinden olan Türkay A. Ş. üstlenecek. Hendek Belediyesi olarak imzalanacak protokol sonrasında verilen yasal süre içerisinde okulumuzun anahtarını teslim edeceğiz" dedi.

SABIRSIZLANIYORUZ

Okul binasıyla alakalı olarak tüm teknik detayların hazırlandığını ifade eden Babaoğlu, " Hendek'in kazandığı bu muhteşem eseri bir an evvel hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz. Hendek'in yıllardır beklediği bu eğitim yatırımına; Ben ve arkadaşlarımın gönlünden geçen bir isim var. Eğer kendisinin de uygun bulması halinde Hendek'e kazandıracağımız bu Fen Lisesine Dr. Devlet Bahçeli adını vermeyi ya da Genel Başkanımızın uygun gördüğü bir ismin verilmesini planlıyoruz. Protokolün ardından projemizle birlikte Sayın Genel Başkanımızı ziyaret edeceğiz.

TEŞEKKÜR ETTİ

Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Milli Eğitim Bakanı Sn. Ziya Selçuk'a, MHP Grup Başkanvekilimiz ve Sakarya Milletvekilimiz Sn. Muhammed Levent Bülbül'e, Sakarya Valimiz Sn. Çetin Oktay Kaldırım'a, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sn. Fazilet Durmuş'a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, Hendek halkı adına teşekkür ediyorum. Fen Lisesi, Hendek'imize, Sakarya'mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.