Son Dakika Haberleri: Fen Lisesi Öğrencileri Görme Engelli Öğrencilerle Konser Verdi

Fen Lisesi Öğrencileri Görme Engelli Öğrencilerle Konser Verdi

11 dakika önce

Fen Lisesi Öğrencileri ile Görme Engelli Ortaokulu öğrencileri müzik gösterisi yaptılar.

Fen Lisesi Öğrencileri Görme Engelli Öğrencilerle Konser Verdi, System.String[]
Fen Lisesi Öğrencileri ile Görme Engelli Ortaokulu öğrencileri müzik gösterisi yaptılar.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığı katkısıyla "Engelleri sanatla kaldırıyoruz" Gençlik projesi kapsamında İbrahim Erkal Sanat ve Kültür Merkezinde Görme Engelli Öğrencilerle müzik gösterisi yaptı.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Hüseyin Koçan, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Zinnur Şimşek, Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Gözütok, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törende öğrenciler birbirinden güzel müzik parçaları seslendirdi. Gösteri öğrencilere ve sorumlu Müzik öğretmeni Aslı Sarı'ya hediye verilmesi sona erdi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:05 Kaynak: İHA

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