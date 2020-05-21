Fen Lisesi öğrencileri sağlık çalışanlarına destek için şarkı seslendirdi - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, edebiyat öğretmeni ve üç öğrenci, sağlık çalışanlarına destek amacıyla "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını seslendirdi.

Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi Edebiyat Öğretmeni Refik Karyağdı ve öğrencileri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için söyledikleri şarkının görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Karyağdı, sağlık çalışanlarına destek olmak için böyle bir şey yaptıklarını belirterek, "Virüse yakalanan hastalara şifalar, sağlık çalışanlarına ve yardım gönüllülerine kolaylıklar diliyorum." dedi.