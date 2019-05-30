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Fen lisesi öğrencilerinden bilim fuarı

54 dakika önce

Artvin Fen Lisesi öğrencilerince hazırlanan "TÜBİTAK 4006 bilim fuarı" açıldı.

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Artvin Fen Lisesi öğrencilerince hazırlanan "TÜBİTAK 4006 bilim fuarı" açıldı.
Okulun çok amaçlı spor salonunda düzenlenen fuarda, fizik alanında 11, matematik alanında 7, kimya alanında 2, biyoloji alanında 2 ve coğrafya alanında 1 olmak üzere toplam 23 proje sergilendi.
Artvin Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci, yaptığı konuşmada, öğretmen ve öğrencilerin yoğun gayretleri sonucu ortaya çıkan eserlerin bilim ve teknoloji alanında yeni buluşların ilk adımı olmasını diledi.
Bu fuarda eserlerini sergileyen öğrencilerin, gelecekte Türkiye adına buluşların mimarı olacağını belirten Kahveci, "Biz biliyoruz ki hiçbir icat sıfırdan var olmamıştır. Her icadın bir öncesi vardır. Eğitim camiamızda bizler de akılcılığın temeli olarak bilim ve teknolojiyi esas aldık. Öğrencilerimize de bu çerçevede eğitim vermenin gayreti içindeyiz." diye konuştu.
Kahveci, öğrencilere ve öğretmenlere ortaya koydukları eserlerden ötürü teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Vali Yılmaz Doruk, beraberindeki protokol üyeleriyle fuarın açılışını yaptı.

Doruk, açılış sonrası fuarı gezerek öğrencilerden yaptıkları eserleriyle ilgili detaylı bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:53 Kaynak: AA
Artvin, Güncel
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