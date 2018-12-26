Fen Lisesi Öğrencilerinden "Sevgi Evlerine" Ziyaret
1 saat önce
Kemer Göynük Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri, değerler eğitimi kapsamında Sevgi Evlerini ziyaret etti.
Kemer Göynük
Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri, değerler eğitimi kapsamında Sevgi Evlerini ziyaret etti.
Kemer Göynük Fen Lisesi okul aile birliği, öğretmen ve öğrencileri Sevgi Evleri'nde bulunan çocukları ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle çocuklar eşleştirilerek aralarında sevgi köprüsü oluşturuldu. 40 kişinin bulunduğu grupta öğrenciler Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarda neşeli saatler geçirdi.
Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Ayşe Ergüden, "Yaptığımız ziyaret bizim için son derece anlamlı. Çocukların mutluluğunu görmek elbette bizleri de mutlu ediyor. Bu kapsamda Sevgi Evleri'nde kalan kardeşlerimize, çocuklarımıza bir ziyaret gerçekleştirdik. Onlara kısa da olsa güzel anlar yaşatmak, bizimle eğlendiğini, hoş zaman geçirdiklerini görmek olağanüstü keyif verici bir durum oldu" dedi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:54 Kaynak: İHA
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