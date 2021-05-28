Fen ve Teknoloji Lisesi'nde havacılık dersleri verilecek - Son Dakika

Fen ve Teknoloji Lisesi'nde havacılık dersleri verilecek

28.05.2021 10:37
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Bahçeşehir Koleji Türkiye genelindeki 16'ncı Fen ve Teknoloji Lisesi'ni Ordu'da açacağını duyurdu.

Bahçeşehir Koleji Türkiye genelindeki 16'ncı Fen ve Teknoloji Lisesi'ni Ordu'da açacağını duyurdu. İHA derslerinin verileceği model havacılık sınıfında, drone eğitim laboratuvarı ve robotik atölyelerinin de yer alacağı belirtildi.

Bahçeşehir Koleji tarafından 2006 yılında kurulan ve Türkiye'de STEM eğitimi verilen ilk lise olma özelliği taşıyan Fen ve Teknoloji Liseleri'nin yaygınlaşmaya devam edeceği bildirildi. Bahçeşehir Koleji, İstanbul Bahçeşehir, Nakkaştepe 50. Yıl, Atakent TEMA, İzmir 50. Yıl, Ankara 50. Yıl, Trabzon, Eskişehir, Antalya Konyaaltı, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır, Samsun, Darıca, Manisa ve Edirne'de olmak üzere 15 kampüsü bulunan Fen ve Teknoloji Liseleri'nin sayısı, Ordu Giresun Enver Yücel kampüsü ile 16'ya ulaştığı kaydedildi.

"DÜNYA ÜNİVERSİTELERİNE BURSLU KABULLER BU OKULDA BİR GELENEK"

Konuya ilişkin Bahçeşehir Koleji'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri çok yönlü eğitim anlayışı ve proje odaklı yapısı ile öğrencilerine henüz lisedeyken pek çok çalışmaya katılma olanağı sunuyor. Öğrenciler katıldıkları projelerle hazırladıkları portfolyolarını dünyanın en prestijli üniversitelerine sunuyorlar. Yurt dışı üniversiteleri hedefleyen öğrenciler, lisenin ilk yılından itibaren uygulanan etkin yönlendirmelerle, süreci başarıyla tamamlıyor. Dünyanın saygın üniversiteleri her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce aday başvurusu alıyor. Öğrenim görmeye veya burslu öğrenim görmeye hak kazanacak adayları zorlu bir eleme süreci bekliyor. Öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının yeterli olmadığı bu süreçte adaylar; ortaöğretimleri boyunca katıldıkları projeler, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ve kişisel yetenekleriyle ilgili değerlendirmelere de tabi tutuluyorlar."

Yapılan açıklamada, B-bugüne kadar Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinden mezun olan 120'yi aşkın öğrencinin  Harvard, M.I.T, Stanford gibi üniversitelerin olduğu dünyanın en başarılı üniversitelerinden tam burslu kabul aldığı belirtildi. Yalnızca 2021 yılında aralarında İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Zeynep Naz'ın Stanford, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Alkım Ekin Argüz'ün Cornell Üniversitesi, Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Nehir Toklu ve Dicle Ezgi Ekinci'nin Harvard Üniversitesi, Seyit Metin Barut'un Brown Üniversitesi'nden tam burslu kabulleri başta olmak üzere 20'yi aşkın öğrenci dünya üniversitelerine kabul edildiler.

ÖĞRENCİLER HER ALANDA GÖSTERDİKLERİ BAŞARILARLA DÜNYADA KONUŞULUYOR

Uluslararası etkinliklerde de başarılar elde edildiğinin ifade edildiği yazılı açıklamada, "Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencileri akademik başarılarının yanı sıra pek çok alanda faaliyet gösteriyorlar. Robotik yarışmaları, bilim olimpiyatları, patent ve faydalı modeller konusunda yoğun bir şekilde çalışan öğrenciler bu alanlarda aldıkları ödüllerle hem Türkiye'de hem dünyada isimlerinden söz ettiriyorlar. 2009 yılından beri ulusal ve uluslararası robotik turnuvalarında sayısız kupa ve ödül kazanan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri robotik takımları 'Dünya Şampiyonluğu' dahil 60'ın üzerinde kupanın sahibi olarak benzeri olmayan bir rekora imza atıyorlar.  Her yıl ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarına katılan öğrenciler, dereceler kazanıyorlar. Bilim olimpiyatları için yoğun hazırlıkların gerçekleştirildiği okullarda öğrenciler, elde ettikleri olimpiyat başarılarıyla dünya üniversitelerinden de kabul alıyorlar. Öğrenciler ayrıca her sene başta TÜBİTAK olmak üzere ulusal ve uluslararası bilim proje yarışmalarına katılarak bilime yön verecek inovatif buluşlarıyla dikkat çekiyor" bilgilerine yer verildi.

Bahçeşehir Koleji Ordu Giresun Enver Yücel Fen ve Teknoloji Lisesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı itibarıyla eğitime başlayacağı kaydedildi.


Fen ve Teknoloji Lisesi'nde havacılık dersleri verilecek
Fen ve Teknoloji Lisesi'nde havacılık dersleri verilecek

Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir, Türkiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fen ve Teknoloji Lisesi'nde havacılık dersleri verilecek - Son Dakika


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